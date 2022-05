Na středeční tiskové konferenci přímo na dětském oddělení to sdělil ředitel nemocnice Tomáš Stejskal. Krize nastala v prvních měsících letošního roku, kdy dětské oddělení opustilo šest (sedmý končí nyní - pozn. red.) z osmi zdejších lékařů.

Od 1. dubna tak v nemocnici přestala fungovat lékařská pohotovostní služba pro dětské pacienty a méně závažné případy rozváží sanitky do ostatních okresním nemocnic.

Rozhodnutí vedení nemocnice vyvolalo napětí ve vztazích s městem Frýdek-Místek, které sice není zřizovatelem (tím je Moravskoslezský krajský úřad), ale podle primátora Petra Korče je udržení lékařské pohotovostní služby v okrese zásadní. Na její znovuobnovení radní iniciovali i vznik petice Za obnovu dětského oddělení Nemocnice Frýdek-Místek.

„Petici mohou lidé podepisovat do 15. května, dosud ji podpořilo několik tisíc petentů. Přesné číslo zveřejníme po jejím ukončení,“ řekla mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jeckelová.

Negativní reakce rodičů, jejichž děti skončily v jiných nemocnicích v okresu přiznal i ředitel Tomáš Stejskal. „Chápu rozhořčení rodičů, je to diskomfort, ale personálně nejsme schopni zajistit péči například pro balastní případy onemocnění, jako jsou potíže infektu dýchacích cest, střevní infekci nebo infekci močových cest. Samozřejmě, že pokud má pacient třeba zápal plic či jiné vážné onemocnění, zůstane v naší péči,“ řekl Stejskal a dodal: „Stejně jako řada dalších nemocnic v zemi se i my potýkáme s nedostatkem pediatrických lékařů. Chceme však zachovat vysokou odbornou úroveň poskytované péče o dětského pacienta i chod většiny ambulancí, které zde máme. Proto musela přijít tato změna.“

Během dubna a května tak sanitky převezly podle Stejskala do jiných nemocnic v okolí 67 dětských pacientů, kteří by v době před ukončením lékařské pohotovosti skončili přímo ve Frýdku-Místku. Takto to bude pokračovat i v okamžiku, kdy se vedení nemocnice podaří znovu naplnit personální obsazení oddělení. Tedy bez lékařské pohotovostní služby. Zatím na oddělení dojíždí sloužit například lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc.

Primátor Korč včera opět zopakoval, že dále bude vyvíjet snahy o to, aby město Frýdek-Místek a spádové oblasti měly v místní nemocnici plnohodnotnou dětskou lékařskou pohotovost. „Jsme například schopni nemocnici nabídnout bydlení pro případné nové lékaře, “ řekl Korč.

Ve spádové oblasti Frýdku-Místku žije přes 21 tisíc dětí, z toho ve městě téměř deset tisíc. V nemocnici funguje běžná pohotovost, kam mohou zamířit rodiče třeba s úrazy dětí.