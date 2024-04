Rodiče malých dětí, které na sídlišti Riviéra žijí, se zatím musí spokojit s tím, že jediné hřiště pro děti, které odpovídá dnešním standardům a zvyklostem nejen co do atraktivity prvků, ale také bezpečnosti, je vzdálenější veřejné hřiště u 7. Základní školy. To, jenž se nachází v jednom ze čtyř vnitrobloků, svým zjevem spíš návštěvníky odpuzuje.

Nikde nikdo

V době, kdy Deník původní dětské hřiště ve vnitrobloku na Riviéře navštívil, zelo prázdnotou. Dopolední čas se maminky s dětmi rozhodly evidentně strávit jinde než na socialistickém hřišti, které neprodělalo žádné úpravy viditelně již několik let. „Bydlím tady od té doby, co se to postavilo,“ říká místní starousedlík. „Moje děti si tady hrávaly. Dneska jim je sice padesát, ale pamatuji si, jak hlavně na téhle prolézačce sedávaly a lezly po ní. Teď se na to bojí kdokoli stoupnout, jak je to zrezivělé a ztrouchnivělé. Přitom by to stačilo jen opravit. Kdysi tady stály ještě další prolézačky, ale ty už jsou nenávratně pryč,“ vypráví muž a dodává, že se děti na hřišti skoro neobjevují.

Až po několika desítkách minut se Deníku podařilo v okolí hřiště spatřit matku s dítětem. Mladá maminka s asi čtyřletou holčičkou na kole ale nemířila na hřiště, nýbrž domů. Do panelového domu přímo u zchátralého hřiště. „Ne, tady na hřiště nechodíme. Párkrát jsme byli sice na tom písku, ale to je všechno. Prvky, které tam jsou, mi ale přijdou nebezpečné, takže maximálně využijeme ten písek,“ přiznává maminka.

Na hřiště až do Frýdku

Ona, stejně jako ostatní maminky, které se pohybovaly v blízkosti veřejného dětského hřiště u základní školy, využívají jiná hřiště než to ve vnitrobloku. Buďto právě dětské hřiště u školy nebo jezdí do Frýdku.