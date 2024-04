O proměně jednoho z nejstarších panelových sídlišť ve Frýdku-Místku se hovoří dlouho. Panelová zástavba Riviéra by si ostatně modernizaci zasloužila jako sůl. Sídliště ze 60. let bylo koncipováno hlavně pro mladé rodiny horníků, hutníků, valcířů, mostařů a pracovníků textilek, a tak byla součástí i dětská hřiště. Jedno z nich čeká na svou obnovu. A spolu s ním i místní obyvatelé.

Rodiče malých dětí, které na sídlišti Riviéra žijí, se zatím musí spokojit s tím, že jediné hřiště pro děti, které odpovídá dnešním standardům a zvyklostem nejen co do atraktivity prvků, ale také bezpečnosti, je vzdálenější veřejné hřiště u 7. Základní školy. To, jenž se nachází v jednom ze čtyř vnitrobloků, svým zjevem spíš návštěvníky odpuzuje.

Nikde nikdo

V době, kdy Deník původní dětské hřiště ve vnitrobloku na Riviéře navštívil, zelo prázdnotou. Dopolední čas se maminky s dětmi rozhodly evidentně strávit jinde než na socialistickém hřišti, které neprodělalo žádné úpravy viditelně již několik let. „Bydlím tady od té doby, co se to postavilo,“ říká místní starousedlík. „Moje děti si tady hrávaly. Dneska jim je sice padesát, ale pamatuji si, jak hlavně na téhle prolézačce sedávaly a lezly po ní. Teď se na to bojí kdokoli stoupnout, jak je to zrezivělé a ztrouchnivělé. Přitom by to stačilo jen opravit. Kdysi tady stály ještě další prolézačky, ale ty už jsou nenávratně pryč,“ vypráví muž a dodává, že se děti na hřišti skoro neobjevují.

Až po několika desítkách minut se Deníku podařilo v okolí hřiště spatřit matku s dítětem. Mladá maminka s asi čtyřletou holčičkou na kole ale nemířila na hřiště, nýbrž domů. Do panelového domu přímo u zchátralého hřiště. „Ne, tady na hřiště nechodíme. Párkrát jsme byli sice na tom písku, ale to je všechno. Prvky, které tam jsou, mi ale přijdou nebezpečné, takže maximálně využijeme ten písek,“ přiznává maminka.

Na hřiště až do Frýdku

Ona, stejně jako ostatní maminky, které se pohybovaly v blízkosti veřejného dětského hřiště u základní školy, využívají jiná hřiště než to ve vnitrobloku. Buďto právě dětské hřiště u školy nebo jezdí do Frýdku. „Myslím, že by bylo fajn zprovoznit hřiště na sídlišti, protože na něm opravdu není kam zajít a jedno hřiště u školy pro tolik dětí rozhodně nestačí. To je pořád plné a často se stane, že se tam s dcerou ani nevejdeme a musíme čekat, jestli se náhodou trochu nevylidní. Nejčastěji proto chodíme do Frýdku, což je sice kus cesty, ale zase je tam těch hřišť více. Určitě nejen já, ale i další maminky by přivítaly další místo na hraní. Hlavně už moderní a bezpečné. Tohle sice máme u baráku, ale k čemu? Musíme chodit dálku, jen aby si malá pohrála venku,“ říká místní obyvatelka o nedostatečném pokrytí potřeb pro děti na tak velkém sídlišti jako je Riviéra.

V dohledné době by se situace podle magistrátu měla změnit. „Do těchto vnitrobloků umístíme nové dětské herní prvky, mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše, také položíme nové chodníky a vysadíme zeleň. Chátrající asfaltová plocha mezi ulicemi V. Talicha a Beethovenova by mohla sloužit jako parkoviště. Projekt na revitalizaci sídliště Riviéra byl zastaven předchozím vedením, pro nás je ale důležité jej znovu rozjet,“ slíbil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, majetkoprávní vztahy města a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).