Dezinfekční prostředky jsou nejen v prodejnách ale i na internetu nedostatkovým zbožím a jejich cena roste v současnosti do závratných výšin.

Radnici ve Frýdku-Místku se podařilo zajistit balení 90 ml dezinfekce za 70 korun. Vedle automatů by ráda dezinfekci nabízela i prostřednictvím lékáren.

„Dnes chtějí na všem vydělávat nejrůznější překupníci, ale my chceme, aby naši občané na nich nebyli závislí a mohli si za přijatelnou cenu koupit kvalitní produkt,“ vysvětlil postoj radnice primátor Michal Pobucký. S výrobou dezinfekce pomohla i Frýdecká skládka, která dokázala zajistit AntiCovid – tekutou látku na dezinfekci rukou přímo od výrobce z chemičky. Minulý týden už měla k dispozici pro výrobu 2000 litrů, tento týden už dvojnásobek.

DEZINFEKCE V OBALECH OD DĚTSKÉ VÝŽIVY

Kromě vlastní látky bylo nutné sehnat obaly k naplnění. Ty na trhu nikde nebyly, ale našla se alternativa v podobě obalů od dětské výživy, kterých Frýdecká skládka zajistila na 20 tisíc kusů. Společnost musela pořídit i plničku, která zpracovává 400 kusů za hodinu.

Také společnost Sportplex přiložila ruku k dílu a sehnala automaty, které budou nabízet dezinfekci na ruce. Platba bude možná platební kartou. Automatů bude po městě rozmístěno celkem pět. Jeden bude v prostorách haly Polárka, další čtyři u základních škol, které se nyní vytipovávají s ohledem na vhodné napojení na elektrickou energii a dobrou dostupnost pro občany z různých částí města.

„Technické služby jsou připraveny zajistit u automatů případné zastřešení. Chceme je u škol, protože jsou většinou na sídlištích a my chceme dezinfekci co nejrychleji dodat všem občanům. Automaty budou pod dohledem, kamery by měly nahrávat případné nenechavce či vandaly. Místa bude pravidelně kontrolovat i městská policie,“ dodal primátor.

První automat, který začal fungovat ve čtvrtek, je v hale Polárka u zadního schodiště pro diváky. Další automat bude u 7. ZŠ. V pátek budou zprovozněny další tři, a to u 8. ZŠ, 5. ZŠ a 11. ZŠ. Dezinfekci lze zakoupit pouze platební kartou.