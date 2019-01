Třinec - Miroslav Bittala z Prostějovska přijel včera ráno na kontrolu do Nemocnice Podlesí. Na Moravě a ve Slezsku je vůbec prvním pacientem, který prodělal speciální zákrok na srdci: alkoholovou ablaci Marshallovy žíly.

Lékaři Nemocnice Podlesí mohou u pacientů, které trápí porucha srdečního rytmu, nově řešit zdravotní obtíže pomocí alkoholové terapie. Speciální metodu založenou na aplikaci koncentrovaného ethanolu zde provedli jako vůbec první na Moravě a ve Slezsku, a to v rámci léčby fibrilace síní.

Právě fibrilace síní se stává jednou z civilizačních chorob, která jen v tuzemsku trápí statisíce pacientů. Fibrilace se projevuje bušením srdce, ztrátou výkonnosti, zvýšeným pocením nebo i zadýchávání. Neléčená fibrilace přitom může mít i fatální zdravotní následky.

Speciální zákrok spočívá v aplikaci alkoholu do příslušné cévy v levé srdeční síni. Touto cévou je takzvaná Marshallova žíla, která v průběhu růstu embrya postupně zakrňuje. U některých lidí dojde až do podoby pouhého vazivového pruhu, u jiných zůstává jako „nevýznamná" žilka. A právě tato anatomická struktura je pak u vybrané části pacientů zdrojem nežádoucí arytmie.

Miroslav Bittala měl už v minulosti problémy s dušností. Arytmie, s níž se léčil od roku 2009, mu v posledních letech výrazně komplikovala život, protože se stala trvalou. Navíc se projevila i mozkovou příhodou, ze které se naštěstí zotavil. „Srdce mi nepravidelně vibrovalo, každou chvíli jsem ,hořel´, i když jsem seděl," vzpomínal včera 58letý muž. Dodal, že lékaři mu před květnovým zákrokem vše vysvětlili a on jim plně důvěřoval. „Měl jsem v ně důvěru a rozhodl se podstoupit zákrok," dodal s tím, že rekonvalescence trvala jen několik dní. Říká, že od té doby se cítí čím dál lépe. „Srdce už mám v klidu," zdůraznil Miroslav Bittala, jenž si tak může dopřávat své oblíbené procházky do přírody. „Za domem mám kopce. Kdysi jsem je nemohl vyjít, teď už je to daleko lepší. I když se i tak někdy zadýchám, tak je to nesrovnatelné," shrnul.

Alkoholová ablace Marshallovy žíly je nová moderní metoda, kterou lze zatím použít jen u vybrané části pacientů. „Dlouhodobě jsme to měli připravené, jenom jsme hledali toho ideálního pacienta," řekl Deníku Radek Neuwirth, lékař kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí. Dodal, že i v nejbližších letech zřejmě půjde zhruba o pět pacientů ročně. Celý proces alkoholové ablace je maximálně jednoduchý a spočívá v nalezení cévy, zaklínění jejího odstupu a aplikaci malého množství ethanolu. Ten pak už svépomocí odstraní příčiny arytmií a fibrilace odezní.

Žilním přístupem se lékaři dostanou až do srdečních dutin a odtud do srdečního žilního splavu, do kterého uvedená Marshallova žíla ústí. „Nyní již stačí zaklínit její odstup balónem a injikovat jeden až dva mililitry koncentrovaného alkoholu. Ten již další práci provede během několika minut za nás a nenávratně destruuje svalové buňky, které arytmii až doposud spouštěly či udržovaly," vysvětlil Radek Neuwirth s tím, že velkou část nemocných přitom tento zákrok dovede dlouhodobě zcela zbavit arytmií. Po několika dnech se pacienti vracejí zpět do běžného života. Tak jako Miroslav Bittala.