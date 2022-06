„Poselství do makovice vkládáme půl roku poté, co byla z věže snesena. Možná tam zůstane dalších sto padesát let,“ uvažoval kněz Daniel Vícha. Připomněl, že dovnitř se vrátily i původní texty, peníze, fotky, pohlednice a ostatky svatých.

Odhalené tajemství: Ve Frýdku-Místku otevřeli přes sto let staré tubusy

„Ukládání musíme stihnout dopoledne, pak je hlášen déšť,“ dělal si starosti mistr z valašské firmy Teslice, která kostel opravuje. Před vchodem do svatostánku opravdu stály děti s deštníky, ale měly je obrácené naopak – to, aby se jim lépe chytaly sladkosti, které jim farář s primátorem házeli ze stavebního výtahu cestou do osmačtyřicetimetrové výšky k vrcholu věže.

Římskokatolický kostel sv. Jana a Pavla byl postaven v roce 1767 v oblasti, kde dříve stálo více než dvacet stodol, které při požáru lehly popelem. Nyní se opravuje. „Specifická byla hlavně obnova plechů, vyžadovalo to precizní klempířskou práci,“ podotýkají řemeslníci z firmy. Hotovi mají být v červenci, přičemž už koncem června by se měla před kostelem snížit dopravní zátěž díky otevření části obchvatu Frýdku-Místku.