Jedním z tipů Deníků na tento víkend je tak sobotní koncert v Rock Café Southock v Jablunkově. Zpěvák Dan Bárta a skupina Illustratosphere vyjedou na jarní turné, které zde zahájí 13. dubna.

Dan Bárta & Illustratosphere zahajuje druhou polovinu jarního turné. | Foto: Lucie Maceczková

Turné Němá éra propaguje remasterovaná alba, která vychází nově také na vinylu. „Během koncertu vždy anoncuji, že jsme s kamarády přivezli naše desky, což bude probíhat i během tohoto turné s reedicemi prvních alb. Většinou vše probíhá tak, že slezu z jeviště, stihnu na sebe hodit suché triko a běžím do předsálí, kde podepisuju, co si lidé koupí. Někdy, když na místě spíme, je občas fajn stoupnout si na chvíli k baru a prohodit s lidmi pár slov, to jo,” říká o setkávání s fanoušky po koncertech držitel deseti Cen Anděl za Zpěváka roku a jedné v kategorii Zpěvák čtvrtstoletí Dan Bárta.

Hity od Sexy Dancers po Snowboarďáky

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kultovních J.A.R. Jeho široký hudební rozhled získal uplatnění od roztančených Sexy Dancers přes populární písně z filmů (mj. Snowboarďáci, Rafťáci, Horem pádem) až k jazzu spojenému například s triem Roberta Balzara.

Svou výraznou stopu zanechal v řadě dalších domácích hudebních projektů a vystupoval i s veličinami světového hudebního nebe (třeba s fenomenálním zpěvákem Bobby McFerrinem nebo se Stingovým dvorním kytaristou Dominikem Millerem). V roce 2000 Dan Bárta překvapil fanoušky vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou vydal dosud pět řadových alb a jedno živé dvojalbum.

Koncertní turné je věnováno především návratu ke skladbám z prvních dvou desek (eponymnímu debutu a Entropicture), které znovu vycházejí v remasterované reedici (a vůbec poprvé i na vinylu). Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, texty pohrávající si s půvabem češtiny a prvotřídní hudebníci: to vše dává vzniknout písním vzlétajícím nad tuzemský standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let.