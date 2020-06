Čím více se během půlroční kampaně, od března do konce srpna, vybere baterií, tím více finančních prostředků dají organizátoři, kterými jsou nezisková společnost ECOBAT a Moravskoslezský kraj, na charitativní nebo obecně prospěšné projekty. Hlavním cílem je však zvýšit množství baterií, které jsou předány k recyklaci, a tím přispět k ochraně životního prostředí.

Mezi projekty nominovanými na finanční podporu jsou také projekty Frýdku-Místku k zakoupení vybavení pro sportovní, výchovné a vzdělávací aktivity do Azylového domu SÁRA, Frýdlantu nad Ostravicí zaměřené na nové kontejnery na obnošené šatstvo, z Jablunkova na polohovací postele pro Domov svaté Alžběty a Třince na květinovou výzdobu na náměstí Svobody v Třinci.

Ve všech zapojených městech lidé naleznou v prostorách městského úřadu sběrné boxy s logem soutěže, do kterých úředníci, ale i běžní občané mohou odevzdávat použité baterie k recyklaci.

V Baterkománii vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka. Po skončení soutěže měst a sečtení výsledků bude výsledný finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun rozdělen mezi tři projekty, které navrhly tři ve sběru nejúspěšnější úřady.

Konkurence v soutěži je velká. Celkem se zapojilo 22 magistrátů nebo městských úřadů. Své síly měří městské úřady Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Příbor, Rýmařov, Třinec, Vítkov a Vrbno pod Pradědem.

„Charitativní nebo obecně prospěšné projekty, které do Baterkománie v Moravskoslezském kraji přihlásily zapojené městské úřady, jsou velmi různorodé. Od pomoci dětem a hendikepovaným, přes výsadbu stromů, až po nákup nádob na třídění odpadů,“ říká Petr Kratochvíl ze společnosti ECOBAT.

„Jedna věc je však spojuje – snaha měst prostřednictvím sběru baterií aktivovat občany. A je jedno, zda k podpoře konkrétních lidí nebo k pomoci s rozjezdem projektů zaměřených na ochranu přírody,“ dodává.

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to je hlavní cíl Baterkománie – přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci.

Lidé tím šetří přírodu před zbytečnou těžbou, protože díky recyklaci se z použitých baterií získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Z jedné tuny baterií lze takto znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získávají sběrná místa v obchodech nebo sběrné dvory.