Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Frýdecko-Místecka. Nejvíce peněz, více než 35 milionů korun, poputuje do dokončení rekonstrukce v největší úpravně vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu, kde celkové náklady na akci činí zhruba 125 milionů korun.

Do vodárenství na Frýdecko-Místecku se letos investuje 185 miliónů. | Foto: Archiv SmVaK

Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2020 na Frýdecko-Místecku alokováno více než 80 milionů korun. Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí půjde téměř 42 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 64 milionů korun. Některé stavby zahájené v uplynulých letech budou dokončeny, jiné naopak zahájeny.