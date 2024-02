Billa, Rossmann, KiK, Super Zoo, Tedi. Podle přibývajících cedulí je zřejmé, co mohou zákazníci očekávat v obchodním centru, které se právě dokončuje na východním konci Dobré na Frýdeckomístecku. Do té doby, než tady vznikne nový rondel, musí však řidiči počítat s problémy na blízké křižovatce.

Situace v Dobré, 20. 2. 2024. | Video: Radek Luksza

„Nákupní zóna měla být hotová do konce února, ale dali nám vědět, že to nestihnou. Podle toho, co můžeme sledovat, mělo by být otevření záležitostí několika týdnů,“ popisuje Jiří Carbol, starosta vesnice, která je branou do části Beskyd a kudy vedou cesty do společnosti Hyundai.

Od vzniku automobilky v Dobré zde jednu okružní křižovatku mají, ale ta slouží jen ke sjezdu kamionů k průmyslové zóně a svádí provoz dále na Nošovice. Na křížení silnice III/4773h a „staré“ silnice III/648 na Český Těšín rondel chybí a hustota dopravy ve třítisícové obci je příliš velká.

„Poměrně často se zde stávají nehody. Ze dvou směrů se sjíždí z kopce, kamiony tam nabírají rychlost, následky bývají vážné,“ popisuje starosta Carbol s tím, že po otevření nákupního centra přímo u křižovatky bude k obchodům odbočovat mnoho řidičů a provoz se ještě zintenzivní.

Dobrou zprávou je, že záměr stavby okružní křižovatky má hotovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. „Sbírají se vyjádření všech dotčených orgánů, jsme ve fázi před výstavbou. Dva až tři měsíce by mohlo trvat vydání povolení, a to pak pošleme na kraj, který je investorem. Dále to bude jeho záležitost,“ vysvětluje starosta Dobré. Rondel má stát asi čtyřicet milionů korun, přičemž patnáct procent z ceny zaplatí obec.

Chybějící rondel i problémy na křižovatce se hodně řeší také na serveru věnovaném moravskoslezským stavbám msstavby.cz. „Je tam brutální provoz! Jak se střídají směny Hyundaie, spousty dalších firem v halách a v Radegastu, je sebevražda jet přes křižovatku. Někdy se čeká na projetí i dvacet minut. Do toho lidé z okolních obcí, chataři, turisté. Nemluvě o tom, když se stane nehoda. Kdo to nezná, nepochopí. Spíš mě zaráží, že ještě nezačali s výstavbu kruhového objezdu a jako první staví obchodní centrum,“ píše zde uživatel Jakub FM.

„Nákupní centrum a okružní křižovatka spolu souvisí a doufáme, že po otevření obchodů začne co nejdříve stavba rondelu, který pomůže vyřešit doslova kritickou dopravní situaci,“ uvažuje starosta Dobré Jiří Carbol. Samostatnou kapitolou je podle něj plánovaná mimoúrovňová křižovatka Nošovice s napojením z dálnice D48 na automobilku a další provozy. Z letáku ministerstva dopravy z prosince 2023 vyplývá, že křižovatka se začne budovat teprve v roce 2026 a zprovozněna má být až rok na to.