Lubno /FOTOGALERIE/ - Na soutěž přijelo nejvíce dětí za celých 24 let, výborná účast však byla i mezi dospělými.

Hned dvě velké hasičské sportovní akce proběhly tuto sobotu 5. června na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Dopoledne se tu konal už 24. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku Memoriál Františka Sluky a v odpoledních hodinách potom děti vystřídali dospělí závodníci, kteří se utkali v 8. ročníku soutěže mužů a žen v požárním útoku O pohár obce Lubno. Obě soutěže měly původně proběhnout na hřišti v Lubně, to ale po vydatných deštích nestačilo proschnout, proto organizátoři, kterým jsou členové Sboru dobrovolných hasičů Lubno, závody přemístili na frýdlantské letiště. Touto organizační změnou ale veškeré potíže skončily a dál už oba závody probíhaly naprosto hladce. „Po dlouhém deštivém období se nám na soutěž nádherně vyčasilo, což pro takovouto akci znamená polovinu úspěchu,“ usmíval se Vladan Wiej z SDH Lubno. Organizátoři jsou také nadmíru spokojeni s letošní účastí: „V dětské soutěži se letos zúčastnil rekordní počet účastníků. Přijelo 35 družstev, to je asi 250 dětí. Je to nejvíce za celých 24 let, co tato soutěž probíhá,“ konstatoval Vladan Wiej. Minulý rok v Memoriálu Františka Sluky závodilo 33 družstev a předloni 31. „Soutěžily děti od 5 do 15 let z celého Moravskoslezského kraje, a to v kategoriích mini, mladší žáci a starší žáci. V kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo z Petřvaldíku a v kategorii starších žáků družstvo z Oprechtic,“ doplnil organizátor. Výborná ovšem byla i účast dospělých závodníků. „Družstev mužů a žen bylo dohromady 55, z toho bylo 39 družstev mužů a 16 družstev žen,“ uvedl Vladan Wiej. Mezi muži vyhrál SDH Prchalov a mezi ženami SDH Rychaltice.

„Všechno proběhlo tak, jak mělo a i když jsme závodili na asfaltovém povrchu, který není úplně optimální, naštěstí se nikomu nestal žádný úraz,“ zhodnotil průběh soutěže Vladan Wiej. Dodal, že na zorganizování soutěže se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu po několik dnů podílelo kolem pětadvaceti dobrovolných hasičů. „Patří jim za to velký dík,“ podotkl Vladan Wiej.

Nadšeni byli i samotní soutěžící. „Naše družstvo žen SDH Lubno se vlastně dalo dohromady tak, že jsme skoro každý víkend naše děti doprovázely na soutěže. Chtěly jsme ukázat, že také ještě nepatříme do starého železa, a tak jsme začaly závodit také. Myslím, že jsme tím na žebříčku dětí hodně stouply,“ usmívala se jedna ze soutěžících hasiček Hana Rosková z SDH Lubno. „Dneska se nám soutěžilo dobře,“ usmíval se dvanáctiletý David Bednařík z SDH Lubno. „Skončili jsme šestí, ale příště už určitě vyhrajeme,“ dodal jedenáctiletý Matěj Lupík z Lubna. „Dneska jsem to trochu pokazil, ale ostatní se na mě moc nezlobili. Příště už to jistě bude lepší,“ pokrčil rameny devítiletý Dominik Lupík z Lubna. „Na soutěž se nám udělalo nádherné počasí, organizace byla výborná a užili jsme spoustu legrace. Prostě to bylo fajn,“ shodly se jedenáctiletá Simona Mniszaková a třináctiletá Andrea Rosková z Lubna.