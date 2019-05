Uklízení hor je oblíbené nejen mezi rodinami s dětmi, ale také u různých oddílů a zájmových skupin. Stanovišť bylo letos celkem devět, takže výběr byl obrovský.

„Zájem o akci ze strany veřejnosti každoročně narůstá a letos nám vyšlo i počasí, na rozdíl od prvního ročníku, který nám propršel,“ řekl jeden z pořadatelů akce Jiří Piechowicz. Jen během krátkého rozhovoru dorazila velká skupina asi pětatřiceti lidí z atletického oddílu z Ostravy-Poruby. Do hor vyrazila i spousta dvojic nebo rodin s dětmi, co se nebáli pro ochranu přírody zašpinit a unavit. Do akce Poděkuj horám se letos zapojilo téměř pět tisíc dobrovolníků. Veškerý vysbíraný směsný a velkoobjemový odpad ze sběrných míst svezli obce nebo provozovatelé rekreačních areálů na skládku, plasty pak na dotřiďovací linku a recyklaci.

Za snahu dobrovolně ve volném čase poděkovat horám byli účastníci odměněni přímo na sběrném místě sazeničkami pažitky a řeřichy.Na dopolední úklid navazovala odpolední afterparty na koupališti Sluníčko v Ostravici, která byla příjemným setkáním u dobrého jídla, pití a hudby. Odměnou pro všechny dobrovolníky byl atraktivní program se vstupným zdarma. Součástí odpoledne byla i tradiční tombola o ceny, ale také další soutěže.