Region Krajina břidlice představuje krásnou, zajímavou a také naučnou stezku, která vznikla za významného přispění dotací z Evropské unie. Je to mimo jiné i důležitý edukační zdroj poučení o historii a životě zdejšího obyvatelstva.

Členové KČT odbor Beskydy se sem vydali v loňském roce na jaře. Při pochůzce zjistili, že některé úseky nejsou průchozí. Na značené naučné stezce ze Svatoňovic do Heřmánek narazili na dřevěné lávky přes říčku Budišovku, které byly v dezolátním stavu.

„Když jsme viděli současný stav, rozhodli jsme se, že se pokusíme vybudovat nové lávky, které nahradí ty stávající, neschůdné,“ uvedl Jiří Stejskalík z KČT odbor Beskydy.

KČT zajišťuje se svými značkaři značení stezek, případně odstranění větví či překážek, které by mohly značkám a rozcestníkům stínit. Povrch stezek, průchodnost jednotlivých značených tras by však měl zajišťovat vlastník pozemku, kde je turistická stezka vedena.

„Je nám jasné, že obce nemají lidi na udržování turistických tras. Po zkušenostech ale víme, že když požádáme starosty o pomoc, rádi pomohou s potřebným materiálem i s dopravou. Vždycky, když jsme je oslovili, reagovali vstřícně. Uvědomují si totiž, že turistika a cestovní ruch má pro každou obec, či region velký význam a přínos,“ řekl Jiří Stejskalík, který zavolal starostům dotčených obcí a také do Muzea Odry, které je spoluzřizovatelem projektu Krajiny břidlice.

„Všichni mi řekli, že o neutěšeném stavu lávek ví, mají však nedostatek prostředků a pracovníků. Když jsme jim nabídli pomoc, reagovali kladně, byli rádi, že lávky postavíme.

Dostali jsme příslib, že nám dodají veškerý potřebný materiál,“ popsal Stejskalík a dodal, že následně tak mohl s partou brigádníků postavit čtyři nové lávky přes potoky a řeky v Krajině břidlice.

„Rád konstatuji, že jsou u nás lidé, kterým není líto obětovat čas. V tomto směru je obdivuji. Vezmou na takovou brigádnickou akci i děti, společně si uděláme táboráček, opečeme buřty, ale zároveň pomůžeme prospěšné věci. Jsem velmi rád, že se ještě najdou lidé, kteří nemyslí jenom na sebe a svůj prospěch,“ podotkl Stejskalík.

V Rakousku, Slovinsku a dalších zemích je krásně vidět, jak jednotlivé země a obce podporují cestovní ruch, jak silně dotují krajinotvorbu, jak jim záleží na úrovni služeb a tím i spokojenosti turistů a návštěvníků.

„Dobře vědí, že turisté, kteří přijedou do regionu, utratí v něm také dost peněz a dají tak vydělat hoteliérům, restauratérům a mnoha dalším podnikatelům a živnostníkům. V Moravskoslezském kraji se zásluhou Krajského úřadu a některých obcí hodně v této věci zlepšilo, přesto stále ještě zaostáváme za vyspělými evropskými státy,“ upozornil Stejskalík.

Dobrovolníci z KČT odbor Beskydy dříve zprůchodnili a zabezpečili také další turistické stezky, například žlutou trasu u Rešovských vodopádů, další lávky pak postavili v Beskydech, kde voda sebrala původní přemostění.

„Děláme tam, kde je to potřeba. Na jaře bychom rádi pomohli v Jeseníkách, na nejvíce frekventovaných značených trasách při úpravách a údržbě značených turistických cest. Bohužel, stále se vyskytují případy, se kterými si nevíme rady. Zejména při těžbě a transportu dříví pomocí těžké techniky dělají těžební společnosti v lese škody. Ničí značené trasy a nechávají po sobě spoušť, kterou pak nikdo neuklízí. Těžkou technikou povrch stezek často zničí tak, že značená turistická trasa se stane neprůchodnou. Lidé pak do stezky nemohou vstoupit, chodí a kličkují po lese a ničí mladé porosty. To mne opravdu zlobí,“ říká na závěr Jiří Stejskalík.