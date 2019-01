Inspirujte se příběhem fachmana a pošlete nám svůj vlastní tip.

Řeznický mistr Kamil Alfery. | Foto: Radka Kočová

Motto – „Práce musí bavit, není to jen o penězích.“

Deset fachmanů Velkopopovický Kozel společně s Deníkem již našel a odměnil za jejich poctivou práci a řemeslný kumšt. Pomozte nám i vy najít poctivé řemeslníky z vašeho regionu a odměna vás nemine. Dnes vám přinášíme příběh fachmana Kamila Alferyho, který již byl Kozlem oceněn.

Kdo si jednou nakoupí v nenápadném obchůdku s uzeninami a masem nad náměstím, rád se tam vrací. Lidé sem chodí pro to, co jinde nenajdou. Vedoucí prodejny totiž dle svých receptů vyrábí i vlastní produkty, například párky. V prodejně čekám na pana vedoucího a zatím mohu pozorovat, že zákazníci mají velký zájem například i o další specialitu masny, tou je sekaná.

Tip na řeznického mistra Kamila Alferyho zaslal jeden z jeho zákazníků, Tomáš Jeřábek. Ten se do jeho obchodu rád vydává hlavně kvůli uzenářským výrobkům a kvalitně porcovanému masu. Úspěch svého podniku pan Alfery připisuje stále čerstvým výrobkům, které prodává, nebo je ve velké míře sám vyrábí. Podle něho není důležitá kvantita, ale kvalita. Zákazníci se do jeho obchodu nad náměstím rádi vracejí i díky profesionalitě a ochotě personálu.

Nejlepší odměnou po práci pro Kamila Alferyho jsou chvíle prožité s manželkou a dětmi. S rodinou si rád užívá společné procházky i delší výlety. Své ocenění komentuje slovy: „Ocenění si samozřejmě vážím. Největší odměnou jsou však spokojení zákazníci, kteří k nám chodí pro oblíbené zboží. To pak práce baví, a člověk zjistí, že to není jen o penězích.“

Pana Alferyho jsem se zeptala na tajemství jeho úspěchu. Prozraďte nám, co podle vás děláte lépe, než ostatní a kvůli čemu se vaši zákazníci stále vracejí? „Už děda říkal, stále musíš hlídat čerstvost a kvalitu masa, nikdy nesmíš usnout. A je to pravda. Nezáleží na kvantitě, ale kvalitě. Vyrábíme i své vlastní produkty, například párky a další uzeniny. Maso si necháváme každý den přivézt vcelku, vše porcuji sám. To je jedna podmínek kvality. Tou nejdůležitější je čerstvot.“

Na co se těšíte po dni plném práce? „Volných chvil není mnoho, ani o letních prázdninách. Když už nějaké přijdou, tak jsem moc rád s rodinou.“