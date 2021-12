„Mým úkolem je zachycovat život v obci, zejména na obecních akcích a akcích spolků. Po akcích vždy o nich napíšu krátké články na facebook, přidám fotografie, které se potom vkládají i do fotogalerie na webových stránkách obce, do kroniky obce a archivují se na obci pro další použití,“ uvedla Andrea Filipcová, která se v posledních letech podílí také na přípravě obecního kalendáře.

Na akce, které chodí fotografovat, se vždycky snaží dopředu co nejvíce připravit. „Ráda vždy dopředu vím, co se na té akci bude dít, abych se na to připravila. Například, že bude vystoupení se světly, ohněm ve tmě atd., abych si na to vzala vybavení, které je potřeba. Snažím se tedy co nejvíce informovat,“ přiblížila obecní fotografka Žabně.

A které akce má nejraději? „Mám ráda všechny, protože každá je něčím jiná, zajímavá a na každé se děje něco jiného. Fotím od vítání občánků, přes různé pohárové soutěže hasičů, hody Sokolů až po gratulace jubilantům. Nejraději ale asi trávím čas na akcích Klubu důchodců, protože se s nimi cítím moc hezky a jsou plné pohody, dobré nálady a výborného jídla, protože naše seniorky skvěle pečou a vaří,“ zdůraznila s úsměvem.

Žabeň, obec nedaleko Beskyd s malým hradem i kusem pralesa

„Mezi úplně nejoblíbenější patří velikonoční a vánoční výstavky Klubu důchodců, na kterých obdivuji jejich dekorace, výrobky a tiše závidím, co všechno umí a všechno je doplněné skvělou velikonoční či vánoční atmosférou,“ pokračovala.

Andrea Filipcová však nefotí pouze na jednotlivých akcích, ale fotí obec i jako takovou.

„V Žabni obecně je moc těžké fotit venku, protože si asi každý hned všimne, že jsme velmi „zadrátovaná obec“, pokud jde o vysoké napětí, takže romantické západy slunce jsou buď protkány hustou sítí drátů, anebo máte západ slunce v pozadí s chemičkou. Pokud ovšem někdo z fotografů má rád, stejně jako já, tuto průmyslovou architekturu, tak se mu tady fotí krásně kdekoli. Občas ale i já potřebuju trochu té přírody a potom vyrážím k řece Ostravici nebo k žabeňským rybníkům,“ popsala Filipcová.

A co na její práci říkají ostatní lidé v obci? „Doufám, že se jim má práce líbí, protože ji dělám pro ně. Chci, aby bylo vidět, že se v naší obci krásně žije, že dokážeme i v době, která není zrovna lehká, otevřít galerii Za sklem, aby lidé měli kam jít za kulturou, že dokážeme držet při sobě a společně se podílet na hezčím životě v obci,“ řekla fotografka.

„Nejvíce mě asi těší, když někdo používá mé fotografie, chce je mít doma, když si žijí svým vlastním životem u lidí, kteří na nich jsou zachyceni a dělají jim radost, to je asi největší ocenění, které mi můžou za mou práci dát,“ uzavřela.