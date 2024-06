Již tento pátek a sobotu se bude konat FM City Fest. Letošní ročník se poprvé koná v areálu bývalé Lembergerovy továrny v ulici Hálkova ve Frýdku-Místku. Nejen pořadatelé, ale i město očekává kolizi dopravy. Některé ulice se uzavřou a sníží se rychlost na hlavní komunikační tepně. Kde proto parkovat a na co se při průjezdem městem připravit?

Parkoviště u Tesca ve Frýdku-Místku, 12. března 2020. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Jak to bude vypadat s parkováním za doby FM City Festu? Na facebookových skupinách se již objevily informace o zavedení parkovného na doposud bezplatném parkovišti OC Frýda. K tomuto kroku přistoupilo obchodní centrum až do odvolání. Lidé spoléhajíc na toto parkoviště v domnění, že ušetří, tak mají smůlu. Raději by proto měli obětovat sto korun a zaparkovat auto na jednom ze šesti záchytných parkovišť, které organizátoři pro tuto akci zajistili.

Šest odstavných parkovišť

Ty jsou zřízeny konkrétně před hotelem Centrum v ulici Na Poříčí, u atletického stadionu Slezan v ulici Na Příkopě, u zimního stadionu Polárka v ulici Na Příkopě a v podzemním parkovišti obchodního centra Frýda v ulici Na Poříčí. Odtud budou návštěvníci pokračovat ke vstupu do areálu festivalu po cyklostezce, která bude dočasně upravena přechodným dopravním značením také pro pěší.

Vzhledem k očekávanému množství návštěvníků budou policisté připraveni v této souvislosti zajišťovat a dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. „Komplikace v dopravě očekáváme zejména v pátek v odpoledních hodinách, tedy v době příjezdu návštěvníků festivalu. Hustý provoz pak může zkomplikovat dopravu zejména na křižovatkách v blízkosti místa konání festivalu a uvedených parkovišť,“ přiblížila tisková mluvčí Policie Kateřina Kubzová.

Uzavřené ulice a snížení rychlosti

Na vybraných komunikacích dojde na nezbytně nutnou dobu také k přechodné úpravě provozu. Ulice Březinova, Hálkova, Vojanova a Erbenova budou uzavřeny. Obyvatelům těchto ulic bude umožněn vjezd po předložení dokladu, v němž budou mít uvedenou adresu trvalého bydliště.

V pátek a v sobotu bude silniční provoz určitě vytížen, a proto bude v Revoluční ulici snížena rychlost na 30 kilometrů v hodině. „Pokud to jen trošku jde, měli by lidé zvážit příjezd na festival do těsné blízkosti místa konání a vlastně jakoukoliv cestu autem do okolí festivalu. Máme šest záchytných parkovišť s kapacitou přes dva tisíce míst. Po cyklostezce se dá dojet do deseti minut, dvanáct minut je to pěší procházkou po cyklostezce kolem řeky. Nebudete se motat v kolonách,“ doporučuje organizátor festivalu Mikuláš Dohnal.

Naproti festivalového areálu bude zřízeno speciální parkoviště pro taxi, kola Nextbike a koloběžky Bolt.

Pokud nastane krizová situace, bude policie řídit dopravu i pomocí přechodných semaforů. „V případě nutnosti budou policisté řídit provoz a usměrňovat dopravu v místech, která to budou vzhledem k dopravně bezpečnostní situaci vyžadovat, respektujte proto přechodná dopravní značení,“ žádá mluvčí policie.