Moravskoslezský kraj se podle výsledků prvního kola prezidentských voleb dá i nadále považovat za „baštu“ Miloše Zemana. Dosáhl zde na nejlepší výsledek, když se vyhoupl téměř k padesáti procentům. Přízni voličů se tady těší i při svých každoročních prezidentských návštěvách.

Jiří Drahoš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Získat zde hlasy lidí na svou stranu teď ale bude chtít i Jiří Drahoš, který jako rodák z Jablůnkova z našeho kraje pochází. Jeho první výjezd do regionů před druhým kolem voleb proto směřuje právě do Moravskoslezského kraje. Drahoš už v úterý (16. ledna) zavítá i se svou manželkou Evou nejprve do Ostravy, pak do Jablůnkova a Třince.

„Jiří Drahoš má v plánu setkání s občany a pak také shlédne hokejový zápas v třinecké Werk Areně – semifinále Champions Hockey League proti finskému Jyväskylä,“ řekla Deníku Drahošova mluvčí Kateřina Procházková.