Zlotý posílil. Ani to ale Čechy od nákupů potravin v Polsku neodrazuje. Jen už tam tolik netankují.

Polsko, Žibřidovice, supermarket Biedronka, 30. listopadu 2023. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Ještě v půli října se u benzinových pump v česko-polském příhraničí stály fronty. Aby také ne, když se litr Naturalu 95 dal koupit za 34 korun, zatímco na české straně to bylo okolo 38 až 39 korun. Situace se obrátila, někteří polští řidiči jezdí tankovat do Česka a u polských pump je klidněji.

Potvrzuje to i Mateusz, jeden z mála řidičů, které reportér Deníku zastihl u pumpy ve čtvrtek před polednem. „Trochu jsme si oddychli, že už nemusíme čekat ve frontách. Ale chápu, že člověk tanktuje tam, kde je levněji. Já do Čech jezdím málo, ale jestli tam v nejbližší době pojedu a bude benzin levnější, tak si natankuju. Samozřejmě u firmy Orlen,“ usmívá se v narážce na to, že polský petrolejářský gigant před nějakou dobou koupil českou síť čerpacích stanic Benzina.

Změna na poslední chvíli. Nádražní ulice v Karviné se nyní opravovat nebude

Pro úplnost je třeba dodat, že na pumpě firmy Orlen v Žibřidovicích (dva kilometry od hraničního přechodu Petrovice u Karviné) stál Natural 95 6,53 zlotého, nafta ještě o 20 grošů dráže. Po přepočtu to vychází na zhruba 37 korun za Natural 95 a 38 korun za litr nafty. V Karviné se dá litr Naturalu 95 i nafty koupit za 35,90. U stanice Orlen Express.

To vše jednak kvůli zvýšení cen paliv v Polsku a také vlivem sílícího kurzu zlotého vůči koruně. V jedné z karvinských směnáren se ve čtvrtek zlotý prodával za 5,70 koruny.

Z polských supermarketů Češi nezmizeli

A zatímco u benzinových pump je klid, v supermarketech v příhraničí se situace nemění. Ani posilující zlotý neodradil Čechy od pravidelných nákupů potravin a zboží na polské straně. Před supermarketem firmy Biedronka v Žibřidovicích se ve čtvrtek dopoledne nedalo zaparkovat a tak mnozí museli auto odstavit podél příjezdové silnice. Uvnitř je téměř výhradně slyšet čeština, polština z úst prodavaček je v menšině.

Prosinec v nemocnicích v MS kraji přinese omezení péče a nové termíny operací

„Je čtvrtek, takže jsme vyrazili na víkendový nákup. Jasně, víme, že zlotý posílil, ale pořád se to dá. Ceny některých potravin, jako je mléko, mouka, sýry a uzeniny, jsou pořád levnější než u nás. A taky tady mají slevy, takže jezdíme sem,“ říká Jaromír Gwózdek z Karviné, který vyrazil na nákup s manželkou.

Po letmém průzkumu cenovek je třeba jeho slova potvrdit. Například litr plnotučného mléka (3,2 % tuku) přijde na 20 korun. Když k tomu přičtete výhodné ceny masa, zejména kuřecího… no, nekupte to!