Původní zchátrala natolik, že než obec dosáhla na dotace, musela se zbourat. Dřeviónku, původní roubenou usedlost z roku proto 1848, postavili v Nýdku jako její věrnou kopii. V roce 2023 z ní vytvořili naučný skanzen, který nabyl takového významu, že obsadil první místo v soutěži cestovního ruchu v kategorii venkovská turistika v rámci Moravskoslezského kraje.

Dřeviónka v Nýdku, 4. 3. 2024. | Video: Radek Luksza

„Bývalý starosta Janusz Konieczný chtěl ukázat naši lidovou architekturu, a tak se na úřadě rozhodlo, že obec starou dřeviónku odkoupí od majitelů - Szymeczků. Bylo ji ale nutné strhnout a místo ní máme repliku,“ popsala Urszula Koky, která v muzeu Dřeviónka dělá průvodkyni a v domovské gorolské vesnici na Třinecku vede současně informační centrum.

V domě s číslem popisným 78 se zachoval rodokmen v podobě stromu, znázorňující generace lidí, kteří tady přišli na svět, žili a někteří i zemřeli.

Na Frýdeckomístecku hořel rodinný dům. Zasáhnout muselo několik jednotek hasičů

„I nová dřeviónka je unikátní svými technologickými postupy. Při stavbě se použily silné, netesané, podélně půlené trámy. Jen výplň mezi nimi je z konopného rouna, kdysi se používal mech,“ ukazuje Urszula Koky na stavební prvky ve světnici, která je srdcem nýdeckého národopisného muzea. Velká kuchyňská kamna, vyřezávaný dřevěný nábytek a další zařízení, svatý obrázek, krucifix, svíčka, nahoře na stropě regionální kruhový znak - „gorolská rozeta“.

Vzpomínky pamětníků

„Pamětníci říkají, že ve chlévě stávaly tři krávy vedle sebe a v rohu býk a podél druhé stěny byly ovečky. Bydło – dobytek bylo to nejdůležitější pro rodinu hospodáře. Zvířata ji živily, oblékaly, byly prostředkem k práci,“ líčila průvodkyně v místnosti přilehlé ke světničce, kde vzniklo několik expozic. Včetně té, jenž je věnovaná těžbě železné rudy v Nýdku, díky které vznikly železárny nejprve v Ustroni a nakonec i v Třinci.

„Máme tady i vybavení gorolských domů, malý pecek na dřevo, kterému se říkalo koza, matraci ze slámy, štrózok, na které se kdysi spávalo. Na půdě se našla konstrukce, o které se nejprve nevědělo, k čemu slouží, ale posléze se ukázalo, že je to tkalcovský stav,“ doplnila Urszula Koky.

Uvnitř byla vytvořena kamenná spižírna a ve stodole pak expozice rolnického náčiní. Tento prostor začali nýdečtí využívat pro kulturní akce, je tam mimo jiné výstava o místní škole.

Kontroverzní automaty s HHC ve Frýdku-Místku končí. Nabídku měly širokou

„Na to, že máme otevřeno teprve rok, je zájem návštěvníků velký, přišlo zatím okolo dvou tisíc lidí. Proto jsme byli nejspíš nominováni na cenu cestovního ruchu v oblasti venkovské turistiky,“ prohlásila Koky.

Dřeviónka získala jednu z pěti cen cestovního ruchu destinace Severní Morava, o jejím vítězství rozhodovala hlasující veřejnost.

„Díky vítězům, ale všem nominovaným, se daří do našeho kraje lákat návštěvníky na zajímavá místa. Jsem rád, že se letos sešly z různých turistických oblastí kraje. Značí to, že máme co nabídnout napříč celým regionem, “ uvedl Petr Koudela, jednatel MS Tourism, jenž soutěž spolu s Moravskoslezským krajem organizoval

„Výsledky klání nabízí mnoho tipů na krásný výlet. Lidé se jimi mohou nechat inspirovat v nadcházející letní sezoně. Další tipy na akce a zajímavá místa najdou na našem webu severnimorava.travel,“ dodal Koudela.

K TÉMATU

Ceny cestovního ruchu destinace Severní Morava

Osobnost cestovního ruchu Severní Moravy 2023: Jan Šumbera, jednatel společnosti Černá louka

Nejlepší počin v cestovním ruchu roku 2023: Cyklolávka DOV

Kongresová turistika a eventy: Gong a Brick House

Koupání a relax: Lodičky Dokořán

Venkovská turistika: Dřeviónka Nýdek



Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje

Za přínos pro projekt Pojez v roce 2023: Tomáš Nový – Chilliman, Petr Bajer, Patrik Bauer, David Valíček

Za přínos pro projekt Technotrasa v roce 2023: Automobilka Hyundai, Důl Michal, Po stopách textilek, Frýdek-Místek