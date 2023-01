Na ostatních místech je zájem zatím opět mizivý. Podle dat ministerstva zdravotnictví na jeho webu mělo v uplynulých sedmi dnech pozitivní test na covid zhruba 1900 lidí včetně dětí.

Proč volím Pavla? Chce vrátit na Hrad slušnost, říká jeho volička

Také v Moravskoslezském kraji zatím odvolili jen jednotlivci. V regionu je šest stanovišť pro volbu z automobilu. V prvním kole prezidentských voleb takto hlasovalo 20 voličů. Do zvláštních přenosných schránek vhodilo svůj hlas 27 lidí.

"Hlasování na drive-inech zajišťují tříčlenné komise krajského úřadu. Samotné hlasování vypadá stejně jako před 14 dny – volič nevystoupí z vozidla, pouze přes okno prokáže totožnost, státní občanství a izolaci či karanténu kvůli covidu-19, popřípadě podepíše čestné prohlášení. Po zápisu do seznamu oprávněných voličů obdrží úřední obálku a hlasovací lístky a z vozidla vhodí do volební schránky svůj hlas," uvedla mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

Lidé s covidem, kteří ze závažných důvodů nemohou přijet ani na drive-in, mohou do čtvrtečních 20 hodin na lince 800 023 800 zdarma požádat krajský úřad o volbu do zvláštních přenosných volebních schránek. Do včerejšího večera o tento způsob prezidentské volby požádali 4 lidé.

Proč volím Babiše? Je pro mě logickou volbou, říká Monika z Ostravy

O proti minulému kolu je lepší situace rovněž v Olomouckém kraji, kde za dvě hodiny po otevření volilo šest lidí. "Vypadá to lépe než minule, tehdy přišlo v celém Olomouckém kraji během dne odvolit sedm lidí," řekla ČTK Hana Kamasová z olomouckého krajského úřadu. Voliče odbavili pracovníci na stanovišti v Prostějově, v Olomouci, Šumperku a v Přerově, naopak v Jeseníku nepřišel dosud nikdo.

Sčítat hlasy voličů z drive-inu a odevzdané do přenosné volební schránky bude po uzavření volebních místností v sobotu 28. ledna sčítací komise krajského úřadu.

Zdroj: Youtube