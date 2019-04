V návaznosti na tradici bruslení v Návsí a rozšíření sportovních aktivit hlavně pro děti zastupitelé na svém prosincovém zasedání rozhodli o instalaci umělého kluziště.

Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy dodávající umělý ledový povrch požadovaných vlastností. Hodnota zakázky činila 2,2 milionu korun bez DPH.

Kluziště je poskládáno z menších dílů, lze používat normální brusle. V případě, že nastanou mrazivé zimy, povrch se dá zalít vodou a vznikne pak klasická ledová plocha.

Zkušební provoz kluziště byl zahájen minulý týden v pondělí. Veřejné bruslení u polské základní školy je zdarma v pracovních dnech od 13 do 19 hodin a přes víkend v době od 10 do 17 hodin. Kluziště by mělo být provozováno vždy od podzimu do jara.