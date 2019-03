Zchátralý dům poblíž frýdeckého zámku dlouhá léta hyzdí Zámecké náměstí ve Frýdku. Podle magistrátu ale existuje naděje, že dům na rohu náměstí přestane být ostudou.

„Současný majitel připravuje záměr rekonstrukce na byty, běží už povolovací řízení. Co se týče zajištění bezpečnosti, stavební úřad tam nechával v nedávné minulosti zpracovat znalecký posudek, byly nařízeny zajišťovací práce, které byly provedeny,“ uvedl tento týden na jednání městských zastupitelů Pavel Osina, vedoucí magistrátního odboru územního rozvoje a stavebního řádu.

Mladší generace zná dům pouze jako ruinu, o kterou se nikdo nestará. Stavba v minulosti vystřídala několik vlastníků. Přestože se nachází v městské památkové zóně, úřady jsou na majitele krátké.

Dělnické práce a stavební zábrany kolem nemovitosti naposledy před zhruba čtyřmi lety budily zdání, že by stavba mohla dostat novou tvář. Majitel ale jen zařídil nutné stavební úpravy, objekt zabezpečil, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost občanů, ale dál s budovou nic nedělá a nechal ji chátrat.

„Stavební úřad má celkem svázané ruce, protože to, co mohl udělat, udělal ve své době před několika lety, kdy donutil majitele to alespoň opláštit, aby cihly nepadaly na kolemjdoucí,“ podotkl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký z ČSSD.

Dům na náměstí získal po roce 2000 výraznou dotaci na statické zajištění. Majitel údajně před několika lety hledal strategického nájemce, ale marně.

Město sice vypisuje program regenerace na podporu obnovy kulturních památek v městských památkových zónách, poskytuje v něm ale maximálně statisícové částky. „Pokud chceme pomoci, aby tady ruina nebyla, bylo by dobré navýšit fond regenerace na významnější částky. Sto nebo dvě stě tisíc na jednu nemovitost není žádná podpora,“ poznamenal při jednání zastupitelů Jiří Kajzar z opozičního hnutí Naše město F-M.