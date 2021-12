Zejména na dramatické finále se bude v Rýmařově a ve Dvorcích vzpomínat ještě po letech.

Ohňostroj a šampaňské

Občanstvo Dvorců na vítězství v anketě Deníku o nejkrásnější vánoční stromek reagovalo spontánním triumfalismem. Noční nebe v pondělí 27. prosince ozářily výbuchy ohňostroje.

Obecní rozhlas vyhrával „We Are The Champions!“ Náměstím létaly špunty šampaňského. Všude se rozléhal bojový pokřik a nadšené skandování: „Porazili jsme Rýmařov!“.

Zrodil se nový sport?

Původně to měla být jen obvyklá vánoční anketa, aby se čtenáři mohli vyjádřit k estetice vánočních stromečků. Jenže pak se na sociálních sítích začalo diskutovat jak co nejlépe propojit hlasovací týmy, aby v rámci pravidel vygenerovaly maximum možných hlasů.

Ve Dvorcích a v Rýmařově sílilo odhodlání obětovat o Vánocích veškerý volný čas soutěži. Přibývalo fanatiků ochotných zabandážovat si karpální tunely, zahnat spánek kofeinem a soustředit se jen na efektivní klikání myší. Možná se ve Dvorcích a v Rýmařově letos zrodil nový virtuální týmový sport.

Přesilovka: Rýmařov usnul na vavřínech

Kdo by si ve Dvorcích šetřil pyrotechniku na Nový rok. Vždyť jsme svým hlasováním porazili favorizovaný Rýmařov!!! Zatímco Rýmařov má osm tisíc obyvatel a Dvorce sotva 1 300, stejně jim výhoda přesilovky byla houby platná!

Týmy rýmařovských a dvoreckých klikačů prožívaly hlasovací soutěž, jako kdyby šlo o olympiádu. Už jim bylo lhostejné, kde na území kraje stojí nejkrásnější stromeček. Šlo jen o to protivníkovi uštědřit lekci.

Rýmařov i Dvorce svou hlasovací taktiku pilovaly k dokonalosti. Naděje na vítězství byla přelétavá, takže hráči museli mít nervy ze železa. Dvorce nechaly protivníka usnout na vavřínech a dopřály mu falešný pocit, když už má vítězství na dosah. V posledních hodinách soutěže Dvorce vyrazily nečekaným výpadem ze zálohy.

Starosta Božovský: měl jsem obavy

Když se ve Dvorcích před Vánoci chystal stromek, starosta Jan Božovský měl obavy, zda to letos dobře dopadne.

„První strom nám prasknul, a když jsem viděl druhý, nadával jsem, že už toho v lese asi moc na výběr není. Představoval jsem si široký strom, ale místo něj přišla tato štíhlá jedlička,“ zavzpomínal Božovský, jak to začalo.

Vánoční stromek jsou ale především ozdoby. Obecní barvy Dvorců jsou červenozlaté. „Máme červený erb se žlutou hvězdou. Měl jsem obavy, jak to občané tuto červenozlatou novinku přijmou, když jsme spoustu let měli modrobílý stromeček. Ulevilo se mi, když jsem viděl, kolik lidí přišlo na první rozsvícení. Občané byli tak nadšení, že jsem bez obav náš strom přihlásil do soutěže Deníku,“ zrekapituloval starosta Dvorců Jan Božovský.

Daleko horší nervové vypětí prožíval v posledních dvou dnech, když se pro Dvorce i pro Rýmařov hlasování v soutěži stalo věcí cti.

Pro Dvorce hlasovali ze zahraničí

Starosta Božovský osobně zná několik lidí, kteří poslední dvě noci nespali, aby mohli hlasovat nonstop. „Rýmařováci se domnívali, že jim k vítězství stačí hlasovat jen přes den. Fanoušci Dvorců nejenže nedrží večerku, ale také zaktivizovali všechny svoje kamarády po celé republice. Mám informace, že nám hlasy chodily z Itálie, Německa, Anglie i z Nového Zélandu,“ doplnil starosta Dvorců.

V jednu chvíli Rýmařováci zabrali tak, že i starosta Božovský ztratil naději, že ještě je technicky možné skóre otočit.

„Vypadalo to beznadějně, pak ale naši během jediné hodiny naflákali přes tisíc hlasů. Už to vypadalo na neodvratnou porážku, ale nevzdali jsme to. Kdo jste to sledovali online, tak víte, jak hlasování vypadalo večer. Zdálo se, že Dvorce skončily. Pak jsme se ale chytli a hlasovali až do rána, zatímco v Rýmařově spali. Stejným tempem to jelo celé dopoledne. Rýmařováci si uvědomili, že takový náskok už není možné dohnat,“ popsal starosta rozhodující bitvu.

Vítězství podle pravidel

„Za poslední noc Dvorcům přibylo přes šest tisíc hlasů, což mi vzhledem k velikosti obce a také stromku přijde nereálné za tak krátký časový úsek. Je technicky zajištěno, ze hlasovat nemůžou klikaci roboti? Jsou hlasy pro stromek Dvorců platné podle pravidel soutěže?“ napsal Deníku Martin Zatloukal z Křížova u Jiříkova, který hlasoval pro Rýmařov.

Podobných dotazů přišlo více. Dvorce zvítězily férově, žádný hlasovací automat jim v tom nepomáhal.

„Co jsme vlastně vyhráli? Jen krásný pocit, že nás je vidět. Že jsme Dvorce, co dokážou přehlasovat i velká města jako je Rýmařov. Nastala chvíle, když ani já sám jsem nevěřil, že to ještě můžeme vyhrát. Byl to úžasný pocit, že jste to nevzdali, najednou ty hlasy zase začaly skákat a nepřestaly se sypat celou noc. Někteří ani nechtěli věřit, že je to technicky možné a podezřívali nás, že máme nějaký hlasovací program,“ uzavřel starosta Dvorců Jan Božovský.

We Are The Champions!

Původně to měla být běžná internetová anketa, který z padesáti stromků přihlášených do soutěže Deníku na území Moravskoslezského hraje je nejkrásnější.

Rýmařov i Dvorce mají nádherné vánoční stromy, které by si oba vítězství nepochybně zasloužily. Obě obce také mají komunitu věrných fanoušků, kteří se pošťuchují, hecují a organizují na sociálních sítích.

Pár čísel pro závěrečné bilancování. Do soutěže z celého kraje přišlo na 77 tisíc hlasů. Z toho 29 tisíc hlasovalo pro Rýmařov a 36625 hlasů zajistilo vítězství Dvorcům.

Pro srovnání stromeček v Krnově dostal 120 hlasů, Bruntál 314 hlasů, Bohumín 571, Havířov 333, Nový Jičín 398, Opava 451, Vítkov 349 a Kopřivnice 322 hlasů. „We Are The Champions,“ znělo ve Dvorcích zcela oprávněně.