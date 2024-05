Jak se budou vyvíjet ceny elektřiny? Je výhodné pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla? A jak nenaletět elektrošmejdům? Na tyto a další otázky odpoví zájemcům z Karvinska, Frýdecko-Místecka i Ostravska na slovo vzatí odborníci, které do v uvedených městech přiveze ČEZ Akademie.

Na dotazy občanů odpoví odborníci z ČEZu. | Foto: ČEZ Akademie

Experti na energetiku z ČEZ Adademie postupně navštěvují města v celé republice a ve dnech 21. až 23. května zavítají na sever Moravy a do Slezska.

V úterý 21. května budou od 8 do 17 hodin v zákaznickém centru ČEZ ve Frýdku-Místku (J. V. Slávka 2177), ve středu 22. května od 8 do 16 hodin v zákaznické centrum ČEZ v Karviné (Fryštátská 47) a ve čtvrtek 22. května od 8 do 17 hodin v zákaznické centrum ČEZ v Ostravě (Nádražní 32).

Od 9 a 15:30 chystají experti odborné přednášky o energetice, které lidem pomohou zorientovat se v aktuální situaci trhu s energiemi a zasadí energetiku do širšího evropského i světového kontextu.

Velmi populární část ČEZ Akademie se ve všech městech týká podvodného jednání některých firem, které v energetice působí a snaží se využít důvěřivosti zejména starších občanů. Odborníci z akademie proto seniorům poradí, na co si dát pozor, aby energošmejdům nenaletěli.

„U domácností v Česku je stále obrovský potenciál významně ušetřit za energie pomocí dobře rozmyšlených úsporných kroků. Zateplení, výměna oken, pořízení fotovoltaiky, to všechno jsou opatření, která mohou snížit spotřebu o desítky procent. ČEZ Prodej má s tématikou úspor dlouholeté zkušenosti a navíc řadu odborníků, kteří umí fundovaně posoudit situaci konkrétní domácnosti. V rámci roadshow se každý může přijít poradit, jak do budoucna platit méně,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Pro zpestření si mohou návštěvníci nebo jejich čekající děti vyzkoušet speciální brýle s virtuální realitou ReakTOUR, které je přenesou do běžně nepřístupných míst českých jaderných elektráren (brýle jsou vhodné pro děti od 12 let). Všechny přednášky i poradenství jsou zdarma, není nutná registrace předem.