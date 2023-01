Nová dětská pohotovost v Ostravě-Porubě čelila náporu hned první den

„Nejvyšší celková nemocnost je zaznamenávána v okrese Ostrava, kde přesahuje 5000 případů na 100 000 obyvatel a v okrese Opava s 3439 případy na 100 000 obyvatel,“ stojí v posledním shrnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS OVA). Nejvyšší nemocnost je podle těchto získaných dat stále u dětí předškolního věku a nejvyskytovanějším virem je virus chřipky A H3N2.

V Ostravě nemocný každý dvacátý

Nejhorší byla situace v období Vánoc, kdy počet případů v kraji překročil hranici 3100 nakažených na 100 000 obyvatel. Pokles výskytu chřipky však může být jen zdánlivý, přestože například Slezská nemocnice v Opavě upustila od plošného zákazu návštěv a zachovává jej pouze na odděleních infekčním geriatrickém, plicním, ORL a interním. „Pokles byl do značné míry ovlivněn sníženým počtem hlásících lékařů v době vánočních svátků a také menší návštěvností pacientů v ambulancích,“ upozorňuje zpráva KHS OVA. Její mluvčí Aleš Kotrla Deníku upřesnil, že nejčastěji se na chřipkové epidemii podílí chřipka A H3N2 a chřipka A H1N1.

„Chřipka jako sezonní onemocnění se vyskytuje každoročně, minulou sezonu se však mimo jiné díky nošení respirátorů a většímu sociálnímu odstupu nevyskytla již v prosinci,“ zmínil Kotrla, podle něhož je důsledkem covidové pandemie zcela jistě i vznik vnímavé dětské populace do tří let věku, která do kontaktu s chřipkou v podstatě ještě nepřišla.

Prognózám, které nepatrný ústup chřipky na základě „svátečních“ dat považují za ne zcela odpovídající realitě, nahrává i velký zájem o dětskou pohotovost v Ostravě, která se od tohoto roku nachází ve fakultní nemocnici. „Zájem byl velký. Už první den fungování nové ambulance zde lékaři ošetřili 75 dětí. V převážné většině se jednalo o respirační onemocnění. Na Ostravsku totiž zatím k poklesu počtu nemocných dětí nedošlo,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Naopak poslední den roku ještě na staré adrese v Městské nemocnici Ostrava navštívilo dětskou pohotovost s převážně respiračními problémy 65 dětí.

Další výpadek Nurofenu?

V souvislosti s nemocností především dětí předškolního věku docházelo v uplynulých týdnech k opakovaným výpadkům dostupnosti některých léků, zejména Nurofenu, který se zejména dětem podává při horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.

Podle Michala Petrova, mluvčího lékáren Dr. Max, je nyní dvou druhů tohoto sirupu, podle množství účinné látky, na skladě v součtu bezmála 25 tisíc balení. „Neznám lokální dostupnost a naskladnění. Může dojít k tomu, že v některé lékárně momentálně položka chybí, ale díky zásobě jsme schopni doskladňovat v rámci 24 hodin,“ uvedl Petrov s tím, že přesný důvod výpadků výrobce neuvedl.

V hlášení pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) výrobce uvádí jen obecné vysvětlení, kterým jsou opětovně „kapacitní/distribuční důvody“. Není proto vyloučeno, že v případě přetrvávající epidemie může léčivo výhledově opět dojít. Hlášení výrobce o výpadku je od 22. prosince minulého roku opět v platnosti s předpokládaným termínem obnovení výroby 24. března tohoto roku.