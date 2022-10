Jak šel čas

O tom, že se návštěvníci arboreta dočkají nového obřího skleníku, se začalo poprvé oficiálně mluvit skoro před deseti lety, v roce 2013. Skleníková expozice bývala tradičním tahákem arboreta, jenže ta původní musela být v roce 2000 kvůli své zchátralosti odstraněna. Po zrušení měla veřejnost k dispozici jen část zachovaného pěstebního skleníku a marně volala po skleníku novém. Jenže kvůli finanční náročnosti byla realizace stále odkládána.

Na lepší časy se zablýsklo začátkem roku 2017, kdy Slezské zemské muzeum (SZM), pod které novodvorské arboretum spadá, ohlásilo záměr na stavbu tropického skleníku i s uvolněním peněz na jeho projekt. Supermoderní skleník měl tehdy přijít na více než 110 milionů korun, 85 procent mělo jít z evropských dotací, 15 procent měl zaplatit stát, konkrétně Ministerstvo kultury, které je zřizovatelem opavského muzea. Zahájení výstavby přijel dokonce osobně podepsat tehdejší ministr kultury Daniel Hermann, protože bez podpory ministerstva se realizace skleníku nemohla uskutečnit.

Na vině je drahota

Chystaný skleník měl tvar obřího vejce, kromě tropických rostlin zde měl vzniknout i umělý vodopád a žili by zde drobná zvířata. Ale jak známo, papír snese všechno. Od té doby se jen marně dále sháněly peníze, až nakonec všechno rozsekla nynější drahota a je to definitivní – žádný nový skleník se stavět nebude. Důvody jsou podle mluvčího SZM Davida Váhaly dva.

„Prvním je extrémní nárůst cen ve stavebnictví, kdy nebylo možné vysoutěžit firmu, která by garantovala cenu realizace. A to i přes opakované navyšování rozpočtu výstavby, jak ze strany našeho zřizovatele, tak nás. Druhým důvodem je energetická náročnost provozu tropického skleníku. V současné energetické krizi při stávajících cenách energií by byl provoz skleníku při našem rozpočtu nefinancovatelný,“ potvrzuje Deníku David Váhala.

Realizace původního projektu je tedy s určitostí odpískána. Nový skleník by ale v arboretu přeci jen vyrůst mohl, avšak v mnohem osekanější verzi. „Projekt je sice architektonickým skvostem, který by se mohl stát výraznou dominantou Moravskoslezského kraje, nicméně v současné situaci je příliš složité a nákladné jej realizovat. Pokud bychom v blízké budoucnosti přistoupili k výstavbě nového skleníku, jednalo by se o mnohem jednodušší stavbu, která by byla hlavně energeticky nenáročná a pokud možno energeticky samostatná, aby byl její provoz udržitelný,“ prozrazuje mluvčí.

Pěstební skleník pro veřejnost a další novinky

Kdo je pravidelným návštěvníkem arboreta, ví, že muzeum se neustále snaží o jeho vylepšování a proměnu. Pro SZM jde o jeden ze stěžejních expozičních areálů, který se těší velké popularitě. A tak i když je nyní vize o moderním tropickém ráji už minulostí, arboretum připravilo alespoň několik dalších novinek.

„Co se skleníkových expozic týká, rozhodli jsme se rozšířit stávající expozici tropických a subtropických rostlin. Je naším záměrem upravit a proměnit pěstební skleník v expoziční a celý jej otevřít veřejnosti. Vznikne tak expozice, která bude mít několik set metrů čtverečních a která návštěvníkům ukáže i další rostliny, které máme rozpěstovány. Dále jsme přistoupili k postupné opravě takzvaného modrého pavilonu v parkové části expozice, který slouží k pořádání menších výstav. Tato unikátní stavba ze 60. let 20. století bude rekonstruována do své původní podoby. Máme také plány s rozšířením různých herních a edukačních prvků v parku. S rekonstrukcí pavilonu a doplněním parku začínáme už tento rok. Návštěvníci se tak mohou od nové sezony těšit nejen na opravený zámeček, který otevřeme veřejnosti, ale i na další novinky. Naši pracovníci v současné době dokončují také obnovu rybníku v horní části parku, který je doplněn malým altánkem,“ popisuje David Váhala s tím, že prioritou je také oprava stávajících sociálních zařízení, případně stavba nových a také modernizace a rozšíření pokladny. Vše je ale opět otázkou peněz, ať už rozpočtu muzea, nebo dotací.