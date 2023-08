Díky správnému vyhodnocení situace a pohotové reakci i spolupráci frýdecko-místeckých kriminalistů a ostravských policistů se podařilo zachránit úspory ženě z Frýdku-Místku, která naletěla podvodníkovi s kryptoměnou. Policisté ženu včas zastavili přímo při vkládání své hotovosti do bitcoinmatu.

Minulý týden se v dopoledních hodinách do budovy územního odboru Frýdek-Místek dostavil muž, který pohřešoval svou 70letou přítelkyni s tím, že doma našel pouze lístek se vzkazem, že bankovní účet je v nebezpečí. Nevěděl však, kde žena je a její mobil byl stále obsazený. Vydal se proto na policii.

Komisař oddělení hospodářské kriminality a komisařka oddělení analytiky a kybernetické kriminality začali věc okamžitě řešit a podle toho, co jim muž sdělil, pojali podezření, že by se žena mohla stát obětí podvodného jednání tzv. falešného bankéře.

Kriminalisté zjistili, u které bankovní instituce má žena vedený účet a vzápětí také to, že už z něj byl proveden větší výběr finanční hotovosti. Stalo se tak na pobočce banky v centru Ostravy. „U těchto případů je běžné, že poškozený či poškozená, v našem případě žena, je telefonicky instruována, aby vybranou hotovost vložila do bitcoinmatu. Ten se nacházel v Ostravě v nedalekém nákupním centru,“ popisuje Kateřina Kubzová z Policie ČR.

Komisař se tedy zkontaktoval s ostrahou tohoto centra, kdy mu bylo sděleno, že z kamerového záznamu je zřejmé, že v danou chvíli se u bitcoinmatu opravdu nachází starší žena. Mezitím se komisařka spojila s policisty z obvodního oddělení Ostrava střed, kteří na místo neprodleně vyjeli a u bitcoinmatu ženu zastihli v momentu, kdy s telefonem u ucha zrovna chtěla do vkladomatu naskenovat z papíru QR kód.

„Policisté se zjevně rozrušenou ženou navázali kontakt. Ta jim sdělila, že se snaží zachránit své peníze. Proto ji vysvětlili situaci s tím, že se nejspíš stala obětí podvodného jednání, a aby již žádné peníze do bitcoinmatu nevkládala. Poškozená tak z celkové částky 510 tisíc korun, kterou měla u sebe, stihla do vkladomatu vložit „pouhých“ 25 tisíc korun,“ informovala Kateřina Kubzová.

Žena posléze vypověděla, že jí v ranních hodinách volal neznámý muž, který jí sdělil, že se někdo snažil na její jméno vzít úvěr ve výši čtvrt milionu korun. Následně ji telefonicky kontaktovala neznámá žena z údajné bezpečnostní agentury a řekla jí, že by jí mohl někdo odčerpat peníze z účtu. Aby své finance ochránila, měla poškozená vybrat hotovost na pobočce banky, a to konkrétně v Ostravě.

Dokonce jí přivolala i taxík s tím, že účtenku si má uchovat a následně jí bude proplacena. Žena tedy z Frýdku-Místku dojela na pobočku banky v Ostravě, kde vybrala hotovost 510 tisíc korun. Ani v tuto chvíli jí nepřišlo divné, že vše normálně funguje.

Dále byla telefonicky instruována, tentokrát neznámým mužem, aby si v nedalekém copy centru nechala vytisknout QR kódy potřebné pro vkládání hotovosti do bitcoinmatu. Poté už dle pokynů volajícího zamířila do nákupního centra, kde do vkladomatu před příjezdem policejní hlídky vložila část peněz ve výši 25 tisíc korun.

„Komisař oddělení hospodářské kriminality ve Frýdku-Místku v dané věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což pachateli hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Přítel poškozené následně policistům poděkoval za jejich rychlou a vzájemnou spolupráci, díky které zabránili půlmilionové ztrátě finančních prostředků jeho přítelkyně,“ zakončila Kubzová.

Ačkoliv takový případ není v našem kraji ojedinělý a policisté neustále nabádají občany k důkladnému prověřování takových „zaručených“ výdělků z kryptoměnových investic, zdá se, že je to zatím marné.

