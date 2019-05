Beskydské farmářské trhy ve čtvrtek odstartovaly již tradičně na náměstí Svobody v Místku. Prodejci nabízeli převážně květiny, k dostání byly i sazeničky, letničky, skalničky, bylinky, ale také keře a stromky.

Návštěvníci si mohli zakoupit kvalitní uzeniny, výrobky z mléka, pečivo slané i sladké, různé druhy marmelád, med, vejce, koření nebo kvalitní vína. V nabídce prodejců nechyběly ani dřevěné, proutěné a keramické výrobky. Farmářské trhy se budou konat až do poloviny listopadu v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, a to vždy ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.