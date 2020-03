Zoopark se nacházel v objektu bývalého generálního ředitelství Slezan v ulici Na Příkopě a byl slavnostně otevřen 1. května 1960.

Tehdy sloužil k odpočinku, zábavě i poučení obyvatel ze širokého okolí Frýdku-Místku. Od roku 1976 byl zoopark zrušen, park se uzavřel a desítky let nebyl veřejnosti přístupný.

V roce 2013 byla založena iniciativa Spolek pro Faunapark Frýdek-Místek, která si klade za cíl znovu obnovit park i malý zookoutek.

„Začínali jsme bez koruny, ale o to s větším nadšením. Vše, co jsme doposud v parku dokázali, je hlavně díky dlouhodobé podpoře dobrovolníků a sponzorů,“ uvedl Petr Dvořáček z Faunaparku.

Park v dnešní době už zase láká návštěvníky. Jsou zde nové chodníčky, mostek, pergola, opravuje se stodola a v areálu se koná spousta kulturních akcí pro veřejnost. Akce mají různá tématická zaměření a na své si přijdou jak děti, milovníci zvířat, tak i senioři nebo mentálně postižení.

Ve Faunaparku se koná například noc pro netopýry, petanque, cvičení na šálách, přednášky, divadélka, letní kino, hudební workshopy nebo SlezanFest.

„V únoru jsme vyráběli ptačí budky a krmítka, v březnu nás čeká výroba hmyzích domečků a v dubnu se už těšíme na hledání velikonočního vajíčka,“ doplnil Petr Dvořáček.

V plánu je oprava střechy stodoly a vybudování multifunkční místnosti v atriu vrátnice. Neziskový spolek má zájem obnovit i květnou louku, rozmístit a upevnit lavičky, opravit pergolu a asfaltové chodníky. Mezi dlouhodobé cíle Faunaparku patří vybudování klidové zóny včetně zákoutí s lavičkami a dokončení plánu s Minizoo, kde by se měla chovat zvířata nenáročná na chov jako kozy, ovce, slepice, kachny, pávi nebo morčata.

K TÉMATU

Faunapark láká také školy, je to i místo vzdělávání



Faunapark se podílí také na vzdělávacích akcích a spolupracuje s celou řadou organizací včetně škol. Děti zde získávají vztah k přírodě, ekologii, životnímu prostředí, pořádají se vzdělávací akce a kroužky v přírodě a seznamují se i s tříděním odpadů.„V parku se může realizovat prakticky kdokoli a cokoli. Chodí k nám lidé od 0 do 99 let. Lidé s rozličnými koníčky a zájmy. Faunapark lidi spojuje a je zdrojem odpočinku i poučení,“ doplnil Petr Dvořáček.

ZÁJEM VEŘEJNOSTI

Zájem ze strany veřejnosti poukazuje i loňská iniciativa s natíráním plotů ve Faunaparku, kde se sešlo najednou přes 250 lidí.

„Všech 374 plechů je natřeno. Vnitřní strana plotu je určena na instalaci tabulí interaktivní naučné stezky kolem plotu na téma ekologie, příroda a historie. Letos bude v provozu její ekologická část,“ zakončil Petr Dvořáček.