PRAHA, REGION - Vojtěch Filip, hlava českých komunistů, sice není doma v hlavním městě, ale jeho práce ho k němu pochopitelně poutá.

Vojtěch Filip | Foto: Archív

Na Ostravsko ale jezdívá několikrát ročně, nejen pracovně, ale také za přáteli. „Studoval jsem v Brně a spousta kamarádů ze školy byla z Ostravska, takže jsem u některých z nich byl na návštěvě už tehdy. Ať už šlo o Opavu, Ostravu a její okolí nebo Havířov. V osmdesátých letech jsem často jezdil do Frýdku–Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, a to jsou místa, která mám rád dodnes. Rád bych jezdil častěji, ale vícekrát jak šestkrát sedmkrát do roka se mi to nepodaří. Nedávno jsem byl v Beskydech, které si moc líbí. Kraj pod horami je totiž podobný mému rodnému kraji a místům v Novohradských horách a v Pošumaví,“ řekl Vojtěch Filip.

Komunisté jsou hlasitými kritiky polistopadového vývoje. Někdy se zdá, že na něm nevidí vůbec nic pozitivního. Předseda KSČM sice říká, že je těžké nebýt kritikem současné vlády, ale leccos kladného přece jen vnímá. „Je pravda, že při vší kritice je potřeba ocenit širší možnosti cestování a poznávání sousedů v Evropě i ve světě, rozšířeny jsou i možnosti pro mladé lidi při studiu a možnosti výběru z řady vysokých škol. Osobně oceňuji také to, že některé agentury přivedly řadu světových muzikantů, které jsem před tím neviděl. Ať už jde o vážnou nebo mnou oblíbenou rockovou hudbu. Naposled jsem byl například na koncertu Ozzyho Osbourna,“ pochvaloval si Filip.

A co ho v současnosti zlobí nejvíc: „Kromě ekonomických problémů, které někteří lidé mají, mě štve připravovaná výstavba radarové základny USA na našem území. Je to skutečný problém, nikoli jen vojenský, bezpečnostní, ale i politický, jde o velmi vážné ohrožení státní suverenity, které je nesouměřitelné s naším členstvím v EU a dokonce je to i odlišné od našeho členství v paktu NATO. Jinak bychom se na to dívali v případě referenda, pokud by odpovědělo, že naši občané o základnu stojí. KSČM by tedy i takové rozhodnutí respektovala a chovala by se podle tohoto rozhodnutí. Jen bychom vážně chtěli, aby k referendu došlo,“ řekl Filip, který už má po dovolené. „Byli jsme v prvém týdnu července v Novém Vinodolském v Chorvatsku u našich známých, jezdíme tam již jedenáct let. Jinak jsem byl pár dní na chalupě, zašel jsem se párkrát projít do lesa. Celkově jsem se snažil hodně věnovat rodině, protože ta nejvíc trpí, když jsem v Praze v práci,“ dodal Filip.

POHLED Z PRAHY

V seriálu Pohled z Prahy přineseme rozhovory o lidech, kteří v našem regionu nepůsobí, ale kteří tady jsou známí. Budeme po nich chtít mimojiné vědět, jaký mají k Ostravsku vztah, ale také budeme chtít znát jejich názory.