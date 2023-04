Nejdříve se stěhoval z velké budovy do jedné místnosti, pak zkrátil úřední hodiny. Nyní ho čeká zavření. Finanční úřad (FÚ) ve Frýdlantu nad Ostravicí je mezi 77 územními pracovišti, které od 1. července ministerstvo financí zruší.

Původní budova, kde sídlil frýdlantský finanční úřad, 13. 4. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Úřady byly málo využívané nebo v praxi zajišťovaly jen služby podatelny. V kraji přijdou o Finanční úřad také v Bohumíně, Českém Těšíně, Fulneku, Hlučíně a Orlové.

Frýdlantské pracoviště už dva roky patří mezi 56 těch, kde omezili služby na režim 2+2. Dva dny v týdnu dojíždějí dva úředníci ze svých kmenových poboček. „Ohlasy na jeho zrušení nejspíš moc velké nebudou, stejně je u nás už jen podatelna a lidi o ní ani pořádně neví,“ míní místní podnikatel Lubomír Adamiš.

Seniorka na Frýdecko-Místecku uvěřila dvojici podvodníků, přišla o dva prsteny

V podobném duchu hovoří i další živnostník Vladan Wiej: „V dnešní podobě nemá finanční správa ve Frýdlantu smysl. V původním sídle, kde jsou teď městští strážníci, se před covidem dalo vyřídit všechno, ale po převedení do optimalizačního režimu musíme stejně jezdit do Frýdku-Místku, kde mají naše podklady.“

V souvislosti se zrušením úřadu se ve Frýdlantu probírají datové schránky. „Využívám ji a delší dobu ji má i moje daňová poradkyně, takže jsem zvyklá komunikovat elektronicky. Rozumím tomu, že pro mnohé kolegyně a kolegy živnostníky to může být problém. Zvláště s případnými změnami sazeb DPH nebo úpravami celého daňového systému může růst potřeba konzultací s úřadem,“ uvažuje podnikatelka, která ve Frýdlantu platí daně dvaadvacet let. Plán zrušit zdejší pobočku FÚ ji příliš nepřekvapil, hovořilo se o tom několik let.

Frýdlant nad Ostravicí přijde o svou pobočku „berňáku“, kde stejně zůstala už jen podatelna, 13. 4. 2023.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Starostka Frýdlantu Helena Pešatová už jednala s představiteli Finančního úřadu. „Sdělili mi, že důvody zrušení spočívají především v malé vytíženosti pobočky a nízkém počtu klientů. Obdržela jsem ale příslib, že služby pro veřejnost budou v exponovaném období podávání daňových přiznání zachovány,“ ujistila. Úředníci budou lidem k dispozici během úředních dnů v lednu, první únorový týden a v březnu.

VIDEO: Třinec trápí přemnožení potkani. Ruší kvůli nim i některé kontejnery

Jsou to termíny, kdy se podávají daňová přiznání. “S finanční správou jsme dohodnuti, že jí poskytneme vyhovující prostory, které by sloužily pro výjezdy jejich pracovníků ke konzultacím za občany,“ doplnil místostarosta David Pavliska. FÚ pro Frýdlant nad Ostravicí zajistí i telefonické konzultace a pomoc na pracovišti ve Frýdku-Místku.