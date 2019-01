Celkem tři uchazeči z řad stavebních firem usilují o vybudování silnice I/68 mezi Třanovicemi a Nebory. Předpokládaná hodnota zakázky, kterou vypsalo Ředitelství silnic a dálnic, je 1,92 miliardy korun bez DPH, nejlevnější nabídka je o zhruba 450 milionů nižší. Podala ji italská společnost Rizzani de Eccher.

Obchvat Třince. | Foto: Město Třinec

Další společnosti, které se zapojily do tendru, nabídly výrazně odlišné ceny. Sdružení Eurovia a Strabag by chtělo novou silnici postavit za 2,145 miliardy korun, firma Metrostav za bezmála dvě a půl miliardy. „Hodnotící komise nyní nabídky zhodnotí a doporučí uchazeče, se kterým by mělo ŘSD uzavřít smlouvu. Konkrétní termín zahájení je závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá zahájení stavby na jaře 2019,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Zhotovitele stavby, která je poslední částí obchvatu Třince, už přitom ŘSD jednou vybralo. Vítězná firma se ale kvůli průtahům v majetkoprávní přípravě stavby zakázky vzdala. Uplynuly lhůty, kterými byla její nabídka vázána. Poté, co vítězná společnost z tendru už zakázku nechtěla, oslovilo ŘSD další účastníky tendru, ani ti ale o zakázku za tehdejších podmínek nemají zájem. ŘSD proto připravilo nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zatímco před několika lety měly firmy o zakázky nouzi a v tendrech šly leckdy i výrazně pod předpokládanou cenu, vývoj v poslední době ukazuje značné zvýšení cen stavebních prací.

Majetkoprávní příprava stavby, která uleví zejména Ropici, Stříteži a Hnojníku, byla dokončena. Krajský úřad vydal stavební povolení téměř na celou stavbu silnice, jenže všechna tři vydaná stavební povolení byla napadena. Loni o prázdninách navíc ministerstvo dopravy obdrželo dva rozklady proti stavebním povolením vydaným pro stavbu i proti vyvlastnění pozemku, rozklady proti stavebním povolením zamítlo. Nyní se čeká, jak soud rozhodne u pozemku.

Nová silnice bude měřit zhruba šest kilometrů. Po dokončení stavebních prací, což by mělo nastat nejdříve v roce 2022, se řidiči snadno po obchvatu Třince od hranic se Slovenskem dostanou až na dálnici D48 mezi Českým Těšínem a Frýdkem-Místkem. Zjednoduší se i doprava pro průmyslové podniky z okolí. Od října 2017 se už jezdí po obchvatu v úseku mezi Nebory a Bystřicí. Ulevilo se tak přetížené staré cestě I/11.