Firmy stlačily cenu za obchvat Frýdku-Místku o desítky procent

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo ve druhém kole tendru nabídky na výstavbu obchvatu Frýdku-Místku. Nejnižší cenu nabídla řecká stavební společnost Aktor ATE, která je také jedním ze zhotovitelů obchvatu Krnova.

Mapa obchvatu Frýdku-Místku. Foto: Archiv magistrátu

Zakázka na vybudování obchvatu Frýdku-Místku je rozdělena na dvě části. Jedna z nich řeší vybudování první etapy obchvatu a také připojení dálnice D56 na budoucí D48, druhá pak zbývající druhou etapu obchvatu. Město Frýdek-Místek přitom loni apelovalo na ministerstvo dopravy, aby zakázku nerozdělovalo. Magistrát se obával, že by to mohlo opět oddálit výstavbu obchvatu a navíc by mohlo dojít k propadnutí některých vydaných povolení. Přesto ŘSD, které má výstavbu obchvatu ve své kompetenci, rozhodlo, že zakázku na dvě části rozdělí a takto ji i soutěží.

Na každou část přišlo osm cenových nabídek, Řekové nabídli nejnižší cenu na obě stavby. Předpokládaná hodnota zakázky na jednu část činila 2,896 miliardy korun bez DPH, firma však vyrukovala s nabídkou, která je zhruba o 850 milionů korun nižší. Druhého nejlevnějšího uchazeče tak překonala o 120 milionů korun. V případě druhé stavby, u které se předpokládala hodnota zakázky ve výši 1,738 miliardy korun, činí nabídka společnosti Aktor ATE 1,17 miliardy. To je o dvaatřicet procent méně, než odhadoval rozpočet. V pořadí druhá cenově nejvýhodnější nabídka je vyšší o 168 milionů korun.

„Hodnotící komise, které jmenovala vláda, nyní nabídky posoudí a nejvýhodnější doporučí k výběru,“ upřesnil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Stavební povolení pro trasu obchvatu od Ostravy na Frýdlant nad Ostravicí je několik let v platnosti. O prázdninách znovu vydalo ministerstvo dopravy povolení i pro další část obchvatu, která měří 2,3 kilometru a týká se území Natura 2000. Proti tomu ale v září ekologičtí aktivisté z hnutí Děti Země podali rozklad.