Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kapel Chinaski, Mirai, No Name, Annu K., UDG, Wohnout, Pokáče, Marpa a spousty dalších. Bohatý je také doprovodný program, kromě tří pódií je připravená i Speak Up zóna, celodenní zábavu připravili organizátoři i pro děti.