Jak pořádně kouše Grizzlyman okusilo o posledním květnovém víkendu ve dvou závodech téměř osm desítek účastníků. Kategorii Full s extrémní porcí 3,8 kilometru plavání ve vodách Olešné, 183 km na kole v Beskydech a maratonských 42 km po Palkovických hůrkách v nejrychlejším čase 11 hodin a 45 minut zdolal David Jílek.

„Závod jsem si užil. Plavání bylo super přehledné, takže jsme pořád věděli, jaké máme mezi sebou rozestupy. Trasa cyklistiky byla přesně taková, jaká mi sedí. Prudší kopce a pak táhlejší dlouhé sjezdy. A běh? Ten byl překrásný, moc pěkná trasa. Měl jsem i čas se kochat, trasy mi celkově seděly,“ neskrýval spokojenost jeden z našich současných nejlepších ultratriatlonových závodníků, kterého do cíle v areálu Loděnice Yacht Klubu Olešná doprovodily i tři dcery. „Úžasný čas! Věděli jsme, že David Jílek je jeden z našich nejlepších triatlonistů, takže i ten čas bude dobrý. Novou trať pokřtil skvělým zaváděcím časem,“ ohodnotil výkon v pořadí již pátého Grizzlymana ředitel závodu Libor Uher.

V Beskydech letěl ke zraněným dětem vrtulník. Zasahovala i horská služba

S více než půlhodinovým odstupem si pro druhé místo doběhl Petr Kopřiva z Opavy a třetí příčku vybojoval padesátiletý Petr Vabroušek ze Zlína. „Já jsem bohužel nepředvedl, co jsem měl v plánu,“ přiznala světová legenda ultrazávodů: „Ráno jsem se probudil s knedlíkem v krku a nebylo to ono. Už ve vodě jsem se trápil, na kole jsem to ještě nějak ušlapal, ale jak jsem se rozběhl, nebo spíš rozešel, tak jsem věděl, že to bude dneska dlouhý boj. Jsem rád, že jsem to nezabalil a vybojoval třetí místo. Trať byla nádherná, doufám, že už takto zůstane. Pěkně se to vychytalo,“ nakousl bronzový GRIZZLYMAN Petr Vabroušek letošní novinku v podobě závodních okruhů v cyklistické i běžecké části.

Kompletní zázemí všech závodů se organizátorům FM SPORT FESTU podařilo letos zajistit na jednom místě v Loděnici Yacht Klubu Olešná. „To byla trefa do černého. Mít depo a všechny triatlonové předávky na jednom místě, je výhra pro závodníky i pořadatele,“ vysvětluje Libor Uher a jak už zmínil, tak po brzkém ranním plavání v přehradě Olešná čekaly všechny triatlonisty Grizzlymana v kategoriích Full i Half nové trasy.