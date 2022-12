„K tomuto kroku obec přistoupila na základě vyhodnocení situace v ranních hodinách, kdy hustotu provozu zvyšují rodiče vozící děti do školy a navíc vozidla z průmyslové zóny ve Starém Městě - Na Zbytkách. Na plynulosti dopravy se kriticky podílí rovněž železniční přejezd, který v ranní špičce navyšuje hustotu provozu,“ popsal Libor Bělík, velitel Obecní policie Baška.

Pro zklidnění dopravy v obci a co nejsvižnější vyvedení vozidel z centra už v průběhu listopadu měnili přednost v jízdě i na mostě u restaurace Bašťanka. Dříve ji měli přijíždějící od Starého Města, nově ji dostali jedoucí od křižovatky, na níž je řeznictví Hájek. V obou směrech bylo doplněno upozorňující návěští.

„Až pominou mrazy, bude specializovaná firma schopna aplikovat nátěry na vozovku s vyznačením změny přednosti na křižovatce silnic II/477 na Staré Město a Frýdek-Místek a III/48428 na Pržno a Frýdlant nad Ostravicí,“ řekl Bělík s tím, že pro zvýšení průjezdnosti byl dodán i požadavek na úpravu intervalu přechodu pro chodce před základní školou, kdy obec chtěla zvýšený časový průjezd pro motorová vozidla.

„Po změně přednosti v jízdě dbejte zvýšené opatrnosti,“ upozornil do budoucna velitel strážníků z Bašky. Zvlášť opatrní by měli být řidiči, kteří zde jezdí pravidelně a za desítky let si zvykli ze směru od Pržna automaticky odbočit vlevo k vlakovému přejezdu s tím, že mají přednost. Po změně značení budou totiž nově na vedlejší silnici.