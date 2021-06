Fryčovice patří k nejstarším osídlením hukvaldského panství - založil je olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka na zalesněné půdě, kterou získal koupí od hraběte Franka z Hückeswagenu kolem roku 1255. Tehdy se taky přistoupilo k lokaci vesnice. Lokátor se pravděpodobně jmenoval Fritz (Fridrich), a proto osada obdržela název Fritzendorf. Vesnice z té doby založené mají tvar tak zvaných franckých dlouhých vsí. Nejstarší dochovaná jmenovitá zpráva o Fryčovicích pochází z roku 1267. V některých pramenech se tvrdí, že název Fryčovice pochází od slova "fryšování", což značí povrchovou těžbu železné rudy. Ta se měla těžit na kopci Sovinci a v jeho blízkém okolí.

Redakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starosta Fryčovic Leo Volný v rozhovoru mluví o tom, že velikou atrakcí je FRY Relax centrum, zmiňuje i to, že v obci funguje zdravotnické středisko, kde začalo i očkování proti koronaviru či že ve Fryčovicích vzniknou nové sociální byty a multifunkční dům. Celý rozhovor se starostou Fryčovic čtěte ZDE.

Starosta Fryčovic Leo Volný.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Součástí obce je od roku 1950 osada Ptáčník. Do školy se původně chodilo do Brušperku. Vlastní škola byla zřízena po zavedení lokálního farního úřadu roku 1775. Od roku 1870 se začalo vyučovat v nové budově školy (nynější obecní byty). Tato školní budova sloužila až do roku 1987, kdy se otevřela první etapa nynější nové školy.

Nejstarším spolkem v obci je hasičský sbor z roku 1895. Tělovýchovná jednota Sokol byla založena roku 1912. Elektrifikace započala v roce 1928. Jako všechny obce v okolí, byly i Fryčovice vsí zemědělskou. Nejvyšším vrcholem obce je Sovinec vysoký 354 m, který v současnosti slouží jako obora, ve které se chová stádo jelenců běloocasých. V obci je mateřská a základní škola a dále i knihovna. Je zde praktický lékař.

Ti, kteří někdy cestovali vlakem po Česku, s největší pravděpodobností alespoň jednou seděli na sedadlech, které už 30 let vyrábí firma Ivana Boruty BORCAD. Ve svém oboru patří mezi největší světové hráče. Dodává sedadla i do mnoha zemí po celém světě. V minulosti vyráběla firma BORCAD ve Fryčovicích zhruba dvacet tisíc sedadel do vlakových souprav za rok. V současnosti je to okolo padesáti tisíc. Čtěte ZDE.

Ivan BorutaZdroj: Borcad

Ze sportovního zařízení je zde víceúčelová hala, stadion a hřiště. Za základní školou se nachází moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Občanům slouží moderní FRY RELAX CENTRUM, ve kterém se nachází bazén s vířivkou, sauna, squashový kurt a malá víceúčelová tělocvična.

V obci jsou dvě restaurační zařízení (Sokolka a Chamrád). Přes obec vede značená cyklistická stezka č.6006, která je jedním z okruhů, vedoucí podhůřím Beskyd. V obci je provedena plynofikace a kanalizace. Občanům slouží nové centrum obce s dětským hřištěm.

V roce 2017 si obec připomněla 750 let od první písemné zmínky o obci a k tomuto významnému výročí vydala pamětní knihu, kde je historie obce podrobně popsána. K 31. 12. 2018 měla obec 2390 obyvatel.

Fryčovice v datech

Rok založení: 1267

Počet obyvatel: 2391



Významné osobnosti:

Ludvík Kubala (1847–1905) starosta a politik

Jan Strakoš (1899–1966) literární kritik a publicista

Lubomír Havlák (1921–2014) tenorista Národního divadla

František Kopecký (*1954) politik, programátor a volejbalista

Zdeněk Šajtar (*1958) fotbalista

Tip na výlet

Na kopec za jelencem viržinským

Obec Fryčovice (na snímku) leží po obou stranách řeky Ondřejnice při komunikaci spojující Hukvaldy s Brušperkem a Ostravou. Nejvyšším vrcholem obce je kopec Sovinec vysoký 354 metrů. Kopec je součástí Podbeskydské pahorkatiny. Na stráních vrcholku se rozkládají pole, které na severním úbočí přerušuje úzký pruh lesa.

Kolem západního úpatí kopce protéká potok Rakovec a podél jeho toku roste malý les. Po jižním úpatí Sovince vede cesta lemovaná švestkovou alejí a spojující obce Trnávka a Fryčovice. Po této cestě byla vyznačena trasa cyklostezky. Na stráních tohoto kopce byla vybudována obora, která slouží k chovu stáda jelenců viržinských.