Snížení provozních nákladů na vytápění, o 350 m2 více prostoru pro návštěvníky i nižší riziko krádeže díky instalaci systému pro identifikaci a zabezpečení knižního fondu (RFID). To jsou některé z novinek ve zrekonstruované místecké pobočce městské knihovny.

Kompletní oprava téměř stoleté budovy z roku 1923 byla nezbytná. Její stav nevyhovoval stavebně ani technicky. Vytápění objektu nebylo efektivní, což přinášelo vysoké provozní náklady. Na hranici životnosti byly zdravotně technické instalace a vybavení objektu. Dalším důvodem rekonstrukce byl nedostatečný prostor pro návštěvníky.

Stavební práce zahrnovaly zejména provedení nového krovu včetně půdní vestavby a dvoupodlažní nástavbu nad skladem. Řemeslníci objekt zateplili, vyměnili okna, opravili schodiště, výtahy i vytápění. Nové jsou podlahy, veškeré instalace i výmalba. Interiér je kompletně nově vybaven, od svítidel, zásuvek, mýdlenek a až po veškerý nábytek – výpůjční pulty, skříně, police, stoly, židle i kuchyňské linky pro zaměstnance. Po rekonstrukci má budova nové dispoziční uspořádání a dvě učebny navíc – dětskou a multifunkční.

„Rekonstrukce městské knihovny posunula její kvalitu o několik řádů výš, než byl původní stav. Zaměřili jsme se hlavně na to, aby čtenáři měli plný komfort při návštěvě tohoto významného objektu, včetně bezbariérového přístupu, nové střešní terasy a moderního zázemí pro knižní fond,“ řekl náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Ukončení rekonstrukce místecké knihovny - od 14. března bude zcela uzavřená (včetně provizorní půjčovny v Národním domě), otevře se na konci dubna.Zdroj: Jana Musálková Jeckelová

S knihou na střeše

Rekonstrukce navíc přinesla nové možnosti a nový rozměr trávení času v knihovně. Díky vybudování zcela nové střešní terasy se zastiňovací markýzou mohou návštěvníci relaxovat s knihou pod širým nebem s výhledem na Beskydy. Do „Modrého salonku“, kde se hojně konají výstavy, přednášky a další akce, vede nyní bezbariérový přístup, a to díky půdní vestavbě a prodloužení trasy výtahu do 4. patra.

„Jsem přesvědčen, že budova si rekonstrukci zasloužila a považuji ji za zdařilou. Zateplení budovy, nový způsob vytápění i nová okna řeší energetickou náročnost objektu. Odhlučnění od hlavní cesty uvítají nejen návštěvníci, ale také zaměstnanci knihovny. Asi nejvíce se mně líbí oddělení beletrie s letní čítárnou v nejvyšším patře. Určitě se všichni do nových prostor těšíme. Budou jistě poskytovat příjemné pracovní klima, ale především půjde o inspirativní prostředí pro vytváření programů a projektů pro návštěvníky knihovny,“ ředitel Městské knihovny Frýdek-Místek Tomáš Benedikt Zbranek.

Proměnou prošlo i nejbližší okolí budovy. Město zadalo technickým službám položení nového asfaltu na parkoviště mezi knihovnou a policejní služebnou, včetně příjezdové komunikace až po křižovatku u bývalého autobusového nádraží.

Kompletní rekonstrukce Městské knihovny v Místku vyšla na zhruba 47,4 milionů korun. Městu se podařilo získat dotaci na zateplení budovy ve výši zhruba 1,9 milionu korun.

Ještě chvilku strpení

Než se pobočka opět otevře veřejnosti, bude naopak načas zcela zavřená, včetně provizorní půjčovny v Národním domě. Důvodem je stěhování knih. Místecká knihovna bude tedy zavřená od 14. 3. a definitivně se otevře až na konci dubna. Součástí otevření knihovny bude výstava prací dětí základních škol, které vyráběly vzkazy do věže kostela svatých Jana a Pavla v rámci soutěže magistrátu „Co vzkážeme budoucím generacím?“.