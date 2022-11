Až do roku 1929 se v Jiráskově ulici půjčovalo ve středu a v pátek od 15 do 19 a v neděli od 8 do 11 hodin. Zpočátku bezplatně a od roku 1923 za 20 haléřů. Chodívali tu čtenáři nejen z Frýdku, ale i z Nových Dvorů, Lipiny, Bašky, Dobré, Sedlišť a mnoha dalších obcí z okolí. V roce 1944 došlo ke sloučení knihovny ve Frýdku s tou v Místku – jen o rok mladší, nacházející se na Hlavní třídě – a v roce 1952 se z nich stala Okresní knihovna Frýdek-Místek. Příští rok to bude třicet let, co se začala psát novodobá historie pod hlavičkou města.

„Knihovna slaví 100 let hned ve dvou datech, je to dáno historicky: Dvě samostatná města, dvě knihovny. Připravili jsme v budově ve Frýdku výstavu o historii knihoven ve městě, během roku budeme dělat řada akcí a programů tradičních i nových a oslavy ukončíme příští rok v knihovně v Místku během Festivalu čtení,“ řekl Tomáš Benedikt Zbranek, ředitel Městské knihovny Frýdek-Místek.

Frýdecká pobočka si připomněla jubileum první listopadový čtvrtek v atmosféře první republiky, kdy zde na večerní vernisáži o historii prováděly dámy knihovnice v dobových šatech a LAM Trio k tomu hrálo swingové melodie.