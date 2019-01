Frýdek-Místek - Dvacet tisíc mil pod mořem, Tajuplný ostrov, Dva roky prázdnin, Cesta do středu Země. Kdo by neznal například úžasná díla spisovatele Julese Verna.

Na pobytových táborech si přijde každý na své. Vloni jich SVČ Klíč ve Frýdku-Místku připravilo deset, a to s různou tématikou. | Foto: Archiv SVČ Klíč

Také letos připravilo Středisko volného času Klíč ve Frýdku-Místku řadu letních pobytových táborů. Nabídka zahrnuje různě dlouhé pobyty na několika zajímavých místech České republiky. „Všechny termíny jsou navrženy tak, aby co nejlépe pokryly prázdniny. Letní pobytové tábory dětem poskytnou příležitost nejen zažít dobrodružství, ale i poznat a naučit se mnoho nového," řekla Petra Vlkošová, ředitelka SVČ Klíč. Děti se tak už nyní mohou těšit například na „Letní cirkusový tábor", který je inspirován knihou Eduarda Basse – Cirkus Humberto. Ten bude plný kouzel, žonglování, malování na obličej a dalších neméně zábavných aktivit. Milovníci světa zvířat jistě uvítají tábor s názvem „Hurá, do Afriky", jehož námětem se stal film Madagaskar. Účastníkům budou společnost dělat lev Alex, žirafa Melman, zebra Marty, hrošice Glorie a parta všeho schopných tučňáků. Na malé badatele vesmíru a planet čeká setkání kosmických bytostí. V prvé řadě však budou muset projít výcvikem kosmonautů, lekcí marťanštiny, planetozpytu, ufoznaje, vesmírnopisu a vyzkouší si stavbu raketoplánu. SVČ Klíč myslí také na ty, kteří ještě na táboře nebyli. I letos mají šanci se zúčastnit akce s názvem „Můj první tábor", kde je budou celým týdnem provázet pohádkové postavy formou hry. (kec)

„Snažíme se, aby tábory byly i přínosné," říká Petra Vlkošová z SVČ Klíč

Frýdek-Místek - Ředitelka Střediska volného času Klíč Petra Vlkošová je se zájmem o letošní letní tábory (LT) spokojena. A doufá, že bavit se budou všichni.

S jak velkým předstihem se u vás připravují letní pobytové tábory?

Náměty a nápady na letošní letní tábor se rodily v hlavě každého našeho pedagoga volného času již na konci jeho minulého tábora. Můžeme tedy říci, že tábory se připravují ihned od počátku školního roku, tedy od září. V období do ledna až února se každý, kdo má v Klíči s tábory co do činění, snaží zajistit vše potřebné od administrativy, přes shánění zajímavých táborových základen, rámcové specifikace programu. Naposledy se vytvoří rozpočty a stanoví ceny. Vše se snažíme uzavřít tak, aby nabídka pobytových táborů vyšla nejpozději koncem února, počátkem března.

Kdo má na starosti program LT? Snažíte se vymyslet něco nového, nebo jde vesměs o osvědčené a vyzkoušené tábory?

Programy jednotlivých táborů si navrhují a tvoří jednotliví pedagogové volného času se svým táborovým personálem. Vedení organizace je následně schvaluje, ale vzhledem k tomu, že v SVČ Klíč pracují pouze plně kvalifikovaní a profesionální pedagogové volného času, nemáme s tím problém. Každý rok vymýšlíme nová témata, hledáme tipy na nové táborové aktivity tak, aby děti zažívaly stále nová dobrodružství a učily se novým dovednostem a znalostem. Samotný rámcový formát táborů je u nás standardizovaný tak, abychom byli schopni zajistit maximální bezpečnost dětí. Jde o denní režim, stravování, správné střídání fyzicky náročnějších a klidnějších aktivit a podobně. Každoročně nabízíme kromě táborů se všeobecným zaměřením i tábory tematické. Letos je nově zařazen například tábor se zaměřením na hudbu a výtvarnou výchovu.

Jaký je letos o tábory zájem?

Na tuto otázku vám odpovím velmi ráda, protože letos je zájem velký. Z deseti pobytových táborů jich je osm obsazeno, na dvou ještě máme volná místa. Příměstské tábory se také plní velmi rychle, ale u těch se o málo zájemců neobáváme.

O čem by podle vás měly LT být, co by na nich nemělo chybět?

Nejdůležitější je, aby tábor všechny bavil, děti i vedoucí. Ale k táborům nepřistupujeme pouze jako k zábavě. Snažíme se, aby byly pro děti přínosné. Aby si nejen odpočinuly od všedního života, ale aby se také něčemu přiučily, navázaly nové kontakty, naučily se například spolupracovat starší s mladšími. Velký důraz klademe na sociální kompetence v osobním kontaktu, což je v dnešní době internetu a sociálních síti u dětí problém. Příroda a táborové aktivity jsou ke splnění těchto cílů ideální. Na žádném táboře, který pořádá SVČ Klíč, nesmí chybět celotáborová hra, která provází děti od odjezdu na tábor po příjezd domů. A dále nesmí chybět hezké počasí, i když my se s dětmi skvěle zabavíme i v dešti. (lew)

Děti se vrhnou na kovařinu

Frýdek-Místek - V pohádkách a legendách, které jsou staré jak lidstvo samo, lze najít spoustu příběhů o hrdinech, kteří neváhali podrobit své síly krutým nástrahám a zkouškám samotného zla.

Děti se tak sami mohou stát hrdinnými bojovníky s pokusy rozřešit záhady, jež prověří důvtip, znalosti i odvahu. Letní tábor Hledání Země Nezemě je určen pro všechny děti, které mají vztah k hudební či výtvarné tvorbě. Výtvarná a hudební složka je realizována formou workshopů. Každý den dostanou děti nabídku činností a je jen na jejich rozhodnutí, co si zvolí. „Na řemeslnou tvorbu bude převážně zaměřena výtvarná sekce. Děti si vyzkouší techniky dřevorytu, kovářství, práci s textilem, pletení z proutí, kašírování, práci s keramickou hlínou, drátkování a mnohé další," vysvětlil Patrik Siegelstein, zástupce ředitele SVČ Klíč. Doplnil, že hudební sekce pak přivítá hru na jakýkoli hudební nástroj. „Součástí workshopů bude výuka rytmiky, melodie a zpěvu. Děti si na vlastní kůži vyzkouší, že týmová práce musí fungovat i v hudbě, vytvoříme si vlastní kapelu," prozradil Patrik Siegelstein. Tento tábor se bude konat na chatě Svoboda v Ostravici. (kec)