Od dubna do dnešního dne bylo v odběrovém místě v nemocnici pozitivně otestováno celkem 557 osob, testů bylo provedeno přes 18 tisíc. Samoplátci se musí objednat přes webové stránky, kde je uveden přesný postup, cena testu je 1750 korun, lékařské potvrzení o výsledku testu pro výjezd do zahraničí stojí navíc 200 korun na osobu. Ostatní pacienti jsou na testy posílaní praktickým lékařem nebo hygienou a ti je zavedou do krajské aplikace. Čekací doba na odběr je průměrně 15 minut a výsledek testu se lidé dozví obvykle do 24 až 48 hodin podle kapacity laboratoře.

„Největší zájem o testy byl v období uvolňování opatření v červnu, červenci, v období uvolnění cestování a pravidelně byli testováni i pendleři,“ uvedla Jana Březinová, mluvčí nemocnice s tím, že v nemocnici ve Frýdku-Místku nebyl zaznamenán od počátku epidemie těžký průběh onemocnění covid-19. Většina nemocných tedy vykazovala pouze lehčí formy onemocnění nebo byli bez příznaků. Nemocnice doporučuje v případě respiračního infektu kontaktovat praktického lékaře k indikaci na odběr. Lékař jim poradí, jak v daném konkrétním případě postupovat.

Víkendy a svátky zavřeno

Dalším odběrovým místem ve Frýdku-Místku je poliklinika v Místku v ulici 8. pěšího pluku. Do budovy se vstupuje bočním schodištěm z ulice Pivovarská. Otevírací doba je každý pracovní den od 11 do 12 hodin. Na vyšetření je nutno se předem objednat online. Cena testu pro samoplátce vychází na 1700 korun, osoby, které potřebují i certifikát zaplatí 1900 korun.

Nejen obyvatelé Třince pak mohou navštívit odběrové místo, které má vyhrazeno svůj vlastní samostatný vjezd do areálu, a to mezi autobusovou zastávkou a hlavní bránou nemocnice Třinec. Vše je dostatečně označeno informačními billboardy, směrovky a cedulemi, které zájemce o testy dovedou až do zmiňovaného cíle. Vjezd do odběrového místa je koordinován strážníky Městské policie Třinec. Aktuální provozní doba odběrového místa je od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Víkendy a svátky je zavřeno.

„Víkendový provoz odběrových míst v režimu pohotovosti zajišťuje Moravskoslezský kraj, kdy každý víkend je vybráno jedno odběrové místo v rámci nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem,“ doplnila Irena Sikorová Nožková, mluvčí nemocnice Třinec. V odběrovém místě v Třinci musí zájemci o testy kontaktovat nejprve svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Ti následně pacienty navedou do aplikace Moravskoslezského kraje. „Bez této indikace se stěry v tomto odběrovém místě neprovádí,“ doplnila Irena Sikorová Nožková.

K TÉMATU

Pacienti jsou otestováni během chvilky,

říká hygienička Terezie Haratková z Nemocnice Třinec

Od začátku testování koronaviru se toho v třinecké nemocnici hodně změnilo. Počáteční chaos vystřídal plynulý chod odběrového místa. Zkušenosti se předávaly ze směny na směnu a provoz se měnil ze dne na den. Nyní je vše vypilováno do nejmenšího detailu. Odběrové místo funguje v třinecké nemocnici v režimu DRIVE – IN a stěr je prováděn v autě, zmizely i fronty, protože se objednává přímo na konkrétní čas.



Kde se v areálu nemocnice mohou lidé nechat otestovat?

V Nemocnici Třinec je vytvořeno odběrové místo, které má vyhrazeno svůj vlastní samostatný vjezd do areálu, a to mezi autobusovou zastávkou a hlavní bránou. Vše je dostatečně označeno informačními billboardy, směrovky a cedulemi, které zájemce dovedou až do zmiňovaného cíle. Vjezd do odběrového místa je koordinován příslušníky Městské policie Třinec.



Jak mají lidé, kteří mají zájem o testy postupovat?

Nejdříve musí zájemci o testy kontaktovat svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Ti následně pacienty navedou do aplikace Moravskoslezského kraje. Bez této indikace se stěry neprovádí.



Jak dlouhé jsou aktuálně čekací doby?

Naši zdravotníci si den dopředu, na základě záznamů z aplikace Moravskoslezského kraje, připravují podklady ke stěrům na covid-19, které se provádějí následující pracovní den. Důkladná příprava nám usnadňuje rychlý průběh daného procesu, pacienti tudíž nemusí čekat v dlouhých frontách a jsou odbavováni průběžně během několika minut.



Jaké jsou podmínky provedení testu?

Podmínkou k provedení testu je doporučení praktickým lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí. Tyto dva subjekty rozhodují, zdali test bude vůbec proveden, například na základě příznaků onemocnění nebo kontaktu s pozitivní osobou. Následně jsou pacienti objednáni k provedení testu pomocí aplikace Moravskoslezského kraje. Indikovaný test je hrazen veřejným zdravotním pojištěním.



Za jak dlouhou dobu se lidé dozví výsledek testu?

V případě negativního výsledku testu jsou pacienti informováni prostřednictvím laboratoře formou SMS zprávy, standardně do 48 hodin. Pokud je výsledek pozitivní, pacienta kontaktuje telefonicky krajská hygienická stanice.



Kolik lidí jste od počátku pandemie ve Vaší nemocnici otestovali?

Provoz odběrového místa Nemocnice Třinec byl spuštěn 18. března 2020 a ke dni 9. září 2020 bylo provedeno přes 14 tisíc testů.



Můžete porovnat, kdy byl zájem o testy nejvyšší?

Nejvyšší zájem o testy jsme zaznamenali v době komunitního přenosu a lokálních ohnisek nákazy v našem okrese (květen, červen, srpen).



Byl ve vaší nemocnici nějaký těžký případ pacienta s onemocněním covid-19?

V naší nemocnici je stále vyhrazeno oddělení pro suspektní pacienty. V případě pozitivního výsledku se pacient překládá na „vyšší“ infekční pracoviště v rámci Moravskoslezského kraje.



Roste množství tzv. bezpříznakových pacientů, v jakých případech doporučujete lidem jít na testy?

U většiny bezpříznakových pacientů se test indikuje na základě kontaktu s pozitivním pacientem. Rozhodnutí o testování těchto pacientů je opět v režii praktických lékařů a krajské hygienické stanice.



Jak třinecká nemocnice dle vašeho názoru zvládá koronavirovou epidemii?

Jsme rádi, že jsme tento počáteční stav bravurně zvládli a nadále zvládáme. Velký dík patří všem zaměstnancům Nemocnice Třinec, kteří k této situaci přistoupili zodpovědně, a s respektem plnili úkoly a nařízená opatření, vyplývající z této nelehké situace.