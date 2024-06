Nad Českem prochází v pátek studená fronta, proto meteorologové očekávají opět silné bouřky na celém území republiky. Na Moravu a do Slezska by bouřky měly dorazit odpoledne a večer. Výstraha varuje především před rizikem lokálních povodní.

Ani během pátečního odpoledne a večera nebude na obloze nad Moravou a Slezskem úplný klid. Přechod studené fronty nad Českem s sebou přináší znovu riziko silných bouřek. Ty by tentokrát měly hrozit především přívalovými dešti a na některých místech by tak mohly vzniknout lokální povodně.

Jak meteorologové uvedli, bouřky už v Česku začaly kolem poledne v jižních Čechách. Do Moravskoslezského kraje by měly dorazit v pátek odpoledne a na večer. "Dnešní bouřky budou nebezpečné zejména srážkami – očekáváme v nich přívalové srážky kolem 30 mm/hod., což by v místech s nasyceným územím mohlo způsobit lokální zatopení níže položených oblastí nebo rozvodnění menších toků. Objevit se můžou i nárazy větru do 70 km/h, a v menší míře i kroupy do 2 cm," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Podle zpráv ČHMÚ by klidnější měla být sobota, kdy se žádné bouřkové stavy neočekávají. Opakem by ale měla být neděle, kdy opět hrozí, tentokrát dokonce velmi silné bouřky. "Informace a výstrahy budeme ještě upřesňovat," dodali meteorologové.