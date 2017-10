Frýdecko-Místecko budou zastupovat jen dva poslanci

Frýdek-Místek – Jen dva poslanci budou zastupovat okres Frýdek-Místek, který patří k nejlidnatějším v republice, v novém složení sněmovny. Tak nízký počet region dlouho nepamatuje. Poslankyní zůstává Pavla Golasowská z Třince, která vedla krajskou kandidátku KDU-ČSL, a uspěl také Stanislav Fridrich z hnutí ANO.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Šedesátiletý podnikatel a sadař z Nižních Lhot, který před třemi lety neúspěšně kandidoval v senátních volbách na Frýdecko-Místecku, byl až sedmý na krajské kandidátce hnutí ANO. Díky vysokému volebnímu zisku si však zajistil post poslance.

„Nechci, aby to vyznělo příliš nabubřele, ale využiji všech svých sil a zkušeností, aby se věci pohnuly k lepšímu,“ podotkl Stanislav Fridrich na svém facebookovém profilu.

Dříve pracoval jako generální ředitel pivovaru Radegast, poté jako technický ředitel skupiny Plzeňský Prazdroj pro Česko a Slovensko. Poslaneckou kancelář hodlá zřídit ve Frýdku-Místku. Těsně pod čarou, která rozdělovala nově zvolené poslance od kandidátů, kteří mandát nezískali, skončil na kandidátce hnutí ANO podnikatel Jaroslav Zowada z Jablunkova.

SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ VE VOLBÁCH PROPADLI

Naopak vůbec poprvé nevyšle do sněmovny zástupce z Frýdecko-Místecka ČSSD. Od sněmovních voleb v roce 1996 se nestalo, aby neuspěl alespoň jeden sociálnědemokratický kandidát z okresu Frýdek-Místek.

Až letošní bídný výsledek strany změnil dlouhodobé pořádky. Na třetím místě moravskoslezské kandidátky ČSSD byl sice krajský zastupitel Jiří Vzientek z Frýdku--Místku, do dolní parlamentní komory se však dostali za sociální demokracii jen výše postavení Lubomír Zaorálek a primátor Tomáš Hanzel, kteří získali i výrazně více preferenčních hlasů.



Dva končící poslanci z Frýdku-Místku, Igor Nykl z hnutí ANO a Pavlína Nytrová, která byla zvolena za ČSSD, letos nekandidovali.



Další poslanec Karel Fiedler z Hrádku, kterého před čtyřmi lety vynesl do poslaneckého křesla úspěch Úsvitu, letos propadl v čele krajské kandidátky hnutí Referendum o EU.



Kandidáti z Frýdecko-Místecka navíc chyběli na čelních místech uskupení, která se dostala do sněmovny. Týká se to hlavně SPD a také Pirátů, na jejichž kandidátce nebyl jediný člověk z okresu.

TOP 09 nevyšle do sněmovny žádného krajského zástupce, stejně tak Starostové a nezávislí. Starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová, která za STAN kandidovala, sice v kraji získala nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů uskupení, do sněmovny však kvůli nízkému volebnímu zisku uskupení neprorazila.

U ODS a KSČM byli lidé z frýdecko-místeckého okresu až na pátém, respektive šestém místě kandidátky, a zůstali daleko za branami sněmovny.