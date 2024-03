Ještě před očekávaným koncem kalendářní zimy se ve Frýdku-Místku rozběhl ve velkém jarní úklid města a blokové čištění ulic i kanálových vpustí. Ruku k dílu přiloží místní bezdomovci, kteří za pomoc dostanou stravenky na přilepšenou.

Bezdomovci uklízeli FM, 19. 3. 2024. | Video: Radek Luksza

Technické služby města ohlásily zahájení jarního úklidu na pondělí 18. března.

„Čety se zaměří na cesty, chodníky, lávky, schodiště či žlaby a budou se postupně pohybovat od sídliště Růžový pahorek, Jiráskovo, Bezručovo, Riviéra, Slezská, Anenská, K Hájku, ČSA, Nad Lipinou, Lesní po Dolní kolonie. Očista nemine ani autobusové trasy a lávky i schodiště mimo sídliště. Současně se uklidí v místních částech od Lískovce, Zelinkovic-Lysůvek, Chlebovic, Skalice až po Panské Nové Dvory,“ upřesnil představenstva předseda technických služeb Vladimír Macura.

Ještě tento měsíc, jak informoval, dojde i na jarní vyhrabávání trávníků.

„Dnes jsme začali v ulicích Škarabelova, Tylova a Gogolova. Úklid probíhá ručně i strojně,“ přidala se Monika Legerská, mistrová úklidových čet.

Na sídliště v okolí frýdecké katedrály dorazili metaři, čisticí vůz a dva kropící automobily. Plus hlídka strážníků rozdávající pokuty motoristům, kteří tu přes upozornění na čištění ulic nechali stát auto. Blokové čištění bude postupovat ulici po ulici: „V týdenním předstihu se v nich objevují cedule s termínem a upozorněním, že po dobu prací platí v lokalitě zákaz stání.“

Druhou sezonu slouží pracovníkům technických služeb samosběrný čistící stroj, největší ve vozovém parku. „Je určen zejména k zametání nejhrubších nečistot, například zbytků posypových materiálů po zimní údržbě či asfaltu po frézování. Při loňském jarním úklidu se osvědčil,“ popsal Vladimír Macura s tím, že nasadili i velký vysavač na drobné nečistoty.

Ten by se měl objevit i na pěších zónách a v historických částech Frýdku-Místku, jelikož je ideální na likvidaci menších odpadků a smetí včetně cigaretových nedopalků.

Uklízejí i bezdomovci

Vyzbrojeni chňapkami, rukavicemi a dostatečným počtem pytlů na „smetí“ vyrazili od azylového domu Bethel na putovní úklid ještě před technickými službami frýdeckomístečtí bezdomovci.

„Už v úterý 12. března proběhla další série pravidelných úklidů v rámci projektu Stravenka F≈M, kdy za půlhodinu práce mají lidé bez domova nárok na padesátikorunovou poukázku na jídlo. Výsledek? Zejména v okolí místecké stanice technické kontroly nasbírali dvacet pytlů odpadu,“ sdělil sociální pracovník Partik Dujka.

Pětici zájemců v úterý 19. března ráno vedl na další pochůzku ulicemi.

„Zájem je velký, mám seznam lidí a v něm také náhradníky. Půjdeme směrem k Ledu, kde je Myší díra pod Beskydskou ulicí, okolo restaurace Vřesanka a mostku k hlavnímu tahu přes město. Cíl je u bývalé restaurace U Čecha, kde bývá nepořádek, zkontrolujeme tam i park,“ zmínil Patrik Dujka.

„Bohužel jsem v situaci, kdy se mi blíží nástup výkonu trestu a práci za těchto okolností neseženu. Každá koruna je ale dobrá, tak jsem tuto pracovní příležitost vzal,“ nechal se slyšet Libor Tomica, který se ve Frýdku-Místku připojil k úklidu za stravenky.

Při pohledu na to, co s kolegy našel a sbíral, si nebral servítky. Pak poznamenal: „Město je zasypané odpadky. Jsem rád, že můžu přiložit ruku k dílu. Žijeme tu, tak proč to tady všechno vyhazujeme?