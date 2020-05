Skatepark ve Frýdku-Místku láká k návštěvě.

Skatepark ve Frýdku-Místku, 23. dubna 2020. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Provozovatelé ovšem upozorňují na to, že je určen hlavně ke sportování a nikoliv ke shlukování a je nezbytné dodržovat stanovená pravidla pro pohyb v areálu. Návštěvníci by se neměli shlukovat na koloběžkách na rádiusech a rozjezdových pyramidách a měli by udržovat dostatečné odstupy.