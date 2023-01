Velkopodnikatel, bývalý premiér a zakladatel hnutí ANO tu dostal 45 095 hlasů, což činilo 39,99 procenta. Generál a válečný hrdina jich obdržel 33 418, tedy 29,63 procenta. Oba postoupili do druhého kola. Podle očekávání za nimi skončila Danuše Nerudová, kterou si „na hradě“ přálo 13,04 procent lidí. Z dalších kandidátů byl za nimi Pavel Fischer (7,19 %) a Jaroslav Bašta (5,55 %). Marka Hilšera volilo 2,57, Karla Diviše dále 1,37 a Tomáše Zimu pak 0,62 procent občanů Frýdeckomístecka.

Pavel vyhrál například v obcích Pstruží, Pržno a Sedliště. „Jsem spokojený zejména s volební účastí, Podařilo se tentokrát zmobilizovat spoustu lidí, co k urnám běžně nechodí. Bohužel se ukázalo, že česká společnost je hodně vyhraněná, rozdělená na dva tábory. Celé prezidentské volby byly o Andreji Babišovi versus ostatní. Je obrovská škoda, že se část společnost rozhoduje právě pro jednoho nebo proti němu – namísto toho, aby každý mohl volit podle svých preferencí,“ uvedl k výsledkům místecký farář Daniel Vícha. Komu dal hlas on, sice prozradil nechtěl, nicméně v dalším kole to bude Pavel.

„Můj favorit postoupil do druhého kola, čímž jsem odpověděla i na otázku, koho jsem volila,“ nechala se slyšet třinecká primátorka Věra Palkovská. Hovořila o generálovi. I ona vyjádřila radost nad tím, kolik obyvatel se do výběru budoucího prezidenta zapojilo. „Velká volební účast je znamením, že lidi zajímají věci veřejné i budoucnost naší republiky,“ poznamenala.

Helena Pešatová, senátorka a starostka Frýdlantu nad Ostravicí, vzkázala, že si netroufá hodnotit rozhodnutí a vůli spoluobčanů: „Obávám se, že moje vyjádření by se týkalo pouze statistických údajů o počtu voličů a podobně. K postupujícím do druhého kola se také nebudu vyjadřovat.“Skromný komentář vyšel také od Petra Korče, primátora Frýdku-Místku. „Blíže bych k tomu něco uvedl po druhém kole,“ upřesnil. S tím, že vysokou volební účast považoval za dobré znamení, že byla prezidentská volba pro lidi důležitá. On sám každopádně dal hlas Pavlovi a hodlá ho podpořit opět.Nikola Birklenová, mluvčí moravskoslezského krajského úřadu, potvrdila, že na Frýdeckomístecku se během voleb neobjevily „žádné komplikace ani kuriozity“.