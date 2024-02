Uplynul rok od spuštění ostrého provozu hlídacího systému železničního přejezdu ve Vendryni na Třinecku, který všechny přestupky hned automaticky předává k postihu. Za prvních jedenáct měsíců odtud přišla pokuta 280 řidičům!

Chytrý přejezd ve Vendryni, 9. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

Na výročí chytrého přejezdu upozornil s odkazem na Správu železnic internetový server zdopravy.cz. Uvedl, že vyhodnocení bylo za období únor až prosinec 2023 s tím, že celková výše uložených pokut dosáhla 682 tisíc korun.

Koridorovému přejezdu ve Vendryni patří v tuzemsku prvenství, pokud jde o způsob finálního zpracování zdokumentovaných přestupků. „Kamerový systém byl po konzultacích s policií vylepšen tak, že je schopen bez zásahu obsluhy záznamy vyhodnotit a předat přestupky příslušnému orgánu. Technické řešení předloni obstálo ve zkušebním provozu, jeho ostré nasazení loni v lednu schválila policie a ministerstvo dopravy. Automatický kamerový systém je podle schopný zachytit přestupky i při mlze nebo sněžení, rozezná také zahraniční vozidla,“ informovala Správa železnic.

Vendryňské obyvatele tento český primát sice potěšil, jinak ho ale podle starosty obce Raimunda Sikory moc neřeší: „Jde to mimo nás, všechno má pod sebou třinecký magistrát. My to jako občané vlastně ani nijak nevnímáme. Jiné to určitě bude u těch, co byli pokutováni, ti si to pamatovat budou. Snad se poučí a nebudou dále jezdit, když bliká na přejezdu červené světlo. Pro nás to má zejména ten výchovný efekt.“

Třinecký magistrát se zpočátku obával, že kvůli velkému počtu přestupků zaznamenaných ve zkušebním provozu chytrého vendryňského přejezdu bude muset přibrat na příslušnou agendu další lidi. „Ale nebylo to třeba,“ nechal se slyšet náměstek primátorky Ivo Kantor, v jehož gesci je i doprava.

Ivo Kantor upozorňoval, že sice nemá k dispozici přesná čísla, kolik aut denně ve Vendryni přes koleje přejíždí, ale vzhledem k počtu přistižených řidičů je počet spáchaných přestupků v jednotkách procent. „Strašák na lidi v tom samozřejmě je. Než se všechno instalovalo, proběhla spousta informací a upozornění. A přesto se ukázalo, kolik motoristů si nedalo říci nebo bylo nepoučitelných,“ podotkl náměstek s tím, že kdyby přestupkové oddělení dávalo plné sazby, vybralo by se mnohem více než necelých sedm set tisíc korun.

Provoz na řečené železniční trati je docela hustý. „Hlavně, jak jezdí vlaky s materiálem a zaměstnanci do železáren. To se závory jen krátce zvedají a hned padají dolů. Někteří šoféři jsou však netrpěliví a nečekají, až přestane svítit červená,“ konstatoval k situaci náměstek primátorky.

Správa železnic, jak oznámil server zdopravy.cz, vybrala další přejezd k testování monitorovacího systému. Jedná se o ten čtyřkolejný ve Studánce, na hlavní trati z Ostravska na Hranice na Moravě. „Momentálně probíhá zkušební provoz, v případě kladného vyhodnocení získá certifikaci od ministerstva dopravy. Na následném řešení přestupků se budou podílet městské úřady ve Studénce a Bílovci,“ vzkázali železničáři.

Ti vzali do úvahy dalších třiatřicet českých přejezdů, u nichž prověřují možnost instalace systému. „Vybrané lokality musí schválit policie. S příslušnými obcemi se pak projedná součinnost při vyřizování přestupkové agendy,“ doplnila Správa železnic