Pod hlavičkou MFK Frýdek-Místek funguje jednak akciová společnost, pod kterou spadá A-tým mužů a dorostenci, tak zapsaný spolek, který se stará o mládež. K rozdělení klubu došlo v minulosti z administrativních důvodů v souvislosti s udělením licence pro profesionální soutěž A-týmu. V akciové společnosti má hlavní podíl slovenský podnikatel Ivan Hlavoň, spolku patří jen pět procent akcií.

Bouřlivou reakci vyvolala nedávná valná hromada, sídlo akciové společnosti se podle jejího rozhodnutí mělo přesunout do Hranic na Moravě, změnit se měl i název společnosti. Ze správní rady akciové společnosti byli odvoláni předseda spolku Radim Mamula a Libor Koval, který byl považován za „spojku“ města ve vedení klubu. Někteří fanoušci se obávali, že to znamená konec „velkého“ fotbalu ve městě a přesun jinam.

Áčko má nového sportovního manažera

Chod mužského A týmu oficiálně přebral nový sportovní manažer Daniel Černaj, podle kterého jsou obavy z přesunu klubu jsou zbytečné. „Nejde to ani z procesních důvodů FAČR. Akcionáři, kteří byli na valné hromadě a odhlasovali přesun sídla, si to neuvědomili. Bude svolána nová valná hromada, kde se tento bod vezme zpět, takže zůstane stávající sídlo, nic se měnit nebude. Nebude to zapsané v žádném rejstříku,“ řekl Daniel Černaj.

Vrátit rozhodnutí do původního stavu by měla nová valná hromada, která by podle Černaje měla být svolána v nejbližších dnech. „Věřím, že to v příštím týdnu bude vyřešené,“ doplnil manažer, o jehož působení v klubu se mluví už delší dobu. Doposud působil u třetiligové Viktorie Otrokovice, kde musel čekat na uplynutí výpovědní lhůty.

A-tým akciové společnosti užívá areál Stovky, který vlastní město. Magistrát jinak nemá na dění ve fotbale přímý vliv, protože není členem spolku ani není akcionářem akciové společnosti. Naopak spolek spravuje městský majetek ve Stovkách na základě nájemní smlouvy s městem. Pobírá také dotace na činnost přípravek, žáků i mládeže do 26 let. Zároveň však spolek řeší dluhy z minulých let, spory kvůli tomu vedou zástupci spolku i s představiteli akciovky.

Jaká je budoucnost?

Krizi v klubu nevyřešila ani společná schůzka v minulém týdnu. „Na této schůzce nebyly oproti očekávání projednány žádné zásadní systémové změny, nebyl učiněn návrh na koupi akcií, ani představen nový akcionář, o němž již akciová společnost delší dobu hovoří. Došlo pouze ke snaze řešit vůči spolku údajné pohledávky, které spolek považuje minimálně za parciální s ohledem na personálně provázanou koncepční součinnost všech kooperujících stran,“ uvedl předseda spolku Radim Mamula.

Spolek podle něj neví, jaké jsou vize, plány a záměry akciové společnosti. Sportovní manažer Černaj ale věří, že chystaný odkup akcií je na dobré cestě. „Potíže vězí v dobách dávno minulých, jsem tady za nové akcionáře, kteří chtějí vstoupit do klubu. Vidíme problémy, které tady jsou. Doufám, že všechno spěje k dohodě, aby byl klub k 30. červnu už pod novými akcionáři a začalo to fungovat na sto procent. Věci, které mezi sebou mají pan Hlavoň jako stávající akcionář a spolek, vyřeší mezi sebou,“ přiblížil.

Provoz klubu se financuje z peněz lidí, kteří chtějí do klubu vstoupit. „Myslím, že po stránce finanční i sportovní funguje v akciové společnosti všechno, jak má,“ řekl Černaj.

Cíl? Návrat do druhé ligy

Noví potenciální akcionáři, v jejichž čele má být podnikatel František Moric, který se od ledna staral o sportovní chod frýdecko-místeckého celku, dali jasný cíl, kterým je do dvou let postup do druhé ligy. Podařit by se to mohlo už letos. „Jsme na dostřel, ale víme, že Kroměříž a Líšeň mají ambice postoupit do druhé ligy. Pokud nám postup bude nabídnut, momentální situace velí, že ho přijmeme. Může se stát, že se pan Hlavoň nedomluví se spolkem na nějakých věcech a akcionář do toho nevstoupí. Co by pak bylo s fotbalem ve Frýdku, to nevím,“ konstatoval Černaj.

Víru v lepší zítřky neztrácí ani Radim Mamula. „Klub jako celek pro nás existoval vždy a toto zůstane naší prioritou nad rámec osobních zájmů kohokoliv. Lipina je jen jedna,“ podotkl.

Například o právo účastnit se soutěží dorostu se vede spor u FAČR. Právní zástupce nového akcionáře si zjistil stav, jaký je. „Máme výstup, že by právo mělo být na naší straně. Hráči i soutěže by měli dál patřit akciové společnosti. Bude to jenom o dohodě se spolkem, jestli jim je dáme nebo jakým způsobem to budeme dál provádět,“ doplnil Černaj.