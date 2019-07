„Upraveny budou prostory pod křížem, kolem kapličky, ale také u vsypové loučky a schodiště, které bude vybouráno. Plochy, které mají rozdílnou výškovou úroveň, propojí nové dvanáctistupňové schodiště z tryskané žuly. Ke kapličce povede chodník z pískovcových plochých kamenů. Vydlážděné plochy budou lemovány nově vysázenými stromy a lavičkami. Upraven bude i prostor u vsypové loučky, kde budou instalovány nové lavičky, nové žulové stoly pro svíce i nádoby na květiny,“ přiblížil primátor Michal Pobucký s tím, že hřbitov se stane důstojným prostorem posledního odpočinku.

Úpravy centrální části hřbitova mají na starosti městské technické služby. „Práce jsme zahájili již v pondělí 1. července. V pátek od 7 ráno do 6 večer budeme frézovat stávající betony, což je spojeno se zvýšenou hlučností i prašností. Návštěvníky hřbitova tedy žádáme o shovívavost,“ uvedl předseda představenstva TS Jaromír Kohut.

Stavební práce a zajištění bezpečnosti si vyžádají omezení pohybu v areálu hřbitova. „Část rozestavěného území bude neprůchodná. Situační plánky s možnými trasami pohybu po dobu rekonstrukce budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách hřbitova,“ dodal Jaromír Kohut.

Náklady na nejrozsáhlejší úpravy hřbitova jsou vyčísleny na více než 3,7 milionu korun. Hotovy by měly být do Dušiček.

„V následujících letech by se měl hřbitov rozšířit do míst, kde stávaly skleníky. Vzniknout by zde mělo kolumbárium, zóna pro epitafní desky i hrobová místa. Kapacita hřbitova by tak mohla být navýšena o více než tři tisíce hrobových míst. Vše je nyní ve fázi vyřizování stavebního povolení,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.