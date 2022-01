Lysohorská "polonahá" ikona Ján Čupa oslavil sedmdesátku, Lysou ten den vynechal

„Nechceme však znemožnit obyvatelům po dobu 4 měsíců příjezd k jejich domovům, trváme na tom, aby obyvatelé měli možnost ráno a večer ke svým domovům dojet, a dohodli jsme se na tom s dodavatelem prací,“ potvrdil náměstek pro investice a finance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Průběh prací

Pracovníci stavební firmy budou pracovat vždy od neděle do čtvrtku, a to od 8 do 18 hodin. Obyvatelé se ke svým domům dostanou pouze v čase od 18 do 8 hodin ráno. To však neplatí pro 100metrový úsek, který se bude s postupem prací posouvat. Každotýdenní start prací je stanoven na neděli z důvodu zachování pátečního svozu odpadu.

Mapa stavby kanalizace, Skalice, Skotňa.Zdroj: se svolením města Frýdek-Místek

„Časovým rozmezím chceme vyjít vstříc obyvatelům, aby stihli odjet do práce, odvézt děti do škol. Během dne se bude pracovat a komunikace se, vyjma 100metrového úseku, otevře vždy večer od 18 hodin,“ dodal náměstek primátora Jiří Kajzar.

A co s parkováním

Možností, kde odstavit vozidla, bude několik. Pokud by lidé chtěli situaci řešit po své vlastní ose, nabízí se možnost domluvy s parkováním u sousedů, kteří mají dům v úseku zrovna nedotčeném výstavbou.

Obyvatelé mohou využít také náhradní odstavné parkoviště pod kopcem v Kamenci (u křižovatky a stanoviště kontejnerů, u dočasné skládky zhotovitele kanalizace) anebo na druhé straně kopce na ploše za skalickým Kulturním domem.

Výstavba kanalizace ve Skalici je hotová z 85 %, práce ve Skotni mají být dokončeny v červnu